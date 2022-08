Cirurgias reparadoras garantem desenvolvimento pleno de crianças; saiba quais são as mais comuns

As anomalias que acometem crianças podem provocar impactos significativos ao longo da vida. Por isso, é importante que os pequenos sejam submetidos a cirurgias reparadoras tão logo possível.

“Feitas na primeira infância, essas cirurgias garantem o desenvolvimento pleno e saudável da criança além de preservar a autoestima, o que é fundamental para a integração sociofamiliar desse paciente”, afirma Lydia Masako Ferreira, presidente da SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica), cirurgiã plástica e professora titular da disciplina de Cirurgia Plástica pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo).

As vantagens em agir rápido não param por aí. “Muitas deformidades devem ser corrigidas depois do crescimento facial, entretanto muitas delas são corrigidas logo após o nascimento ou mesmo nos primeiros meses de vida. Exemplos de cirurgias ao nascimento são encefaloceles e fissuras faciais que acabam colocando em risco a exposição do globo ocular ou mesmo micrognatias severas, onde a queda da língua pode trazer problemas respiratórios graves”, explica Nivaldo Alonso, cirurgião plástico, também membro da SBCP e diretor do Serviço de Cirurgia Craniofacial do Hospital de Anomalias da USP (Universidade de São Paulo) em Bauru, no Interior.

Ainda segundo Alonso, um ponto importante para viabilizar a cirurgia em crianças é seu estado clínico de desenvolvimento. O peso, altura e estado nutricional são fatores que determinam as condições de uma cirurgia em crianças.

Uma vez realizada, a recuperação é sempre muito rápida, mas exige cuidados. “Deve-se evitar traumas e quedas, além de manter sempre atenção aos parâmetros vitais, pois os pequenos só choram quando têm fome ou dor. Portanto, fique atento à resposta da criança e suas manifestações”, completa o especialista.

Cirurgias reparadoras mais comuns

Dentre as operações mais comuns em se tratando de cirurgias reparadoras infantis está a fissura labiopalatina. Anualmente são realizadas cerca de 5 mil cirurgias em instituições públicas no Brasil.

Essa anomalia genética pode ser identificada ainda na gestação, a partir da 12° semana de gravidez, por meio de exame pré-natal. O ideal é fazer a correção antes de 1 ano e meio de idade para não prejudicar a mastigação e a fala.

O problema tem maior incidência entre orientais e indígenas (1 para cada 400 bebês) e é menos frequente entre negros (1 para cada 2000).

Já as cirurgias craniossinostoses são menos frequentes mas extremamente necessárias para permitir o crescimento do cérebro. Caracteriza-se pelo fechamento de estruturas ósseas do crânio ou da face e pode alterar o formato da cabeça do bebê. A recomendação é que a cirurgia seja feita a partir dos 6 meses.

Muito procurada, a otoplastia é a cirurgia para corrigir a “orelha de abano”. O procedimento é considerado de baixa complexidade, feito com anestesia local, com alta hospitalar do paciente no mesmo dia. Atualmente, antes da operação, os médicos indicam tentar reduzir a proeminência da orelha do bebê com o uso de moldes de silicone.

A cirurgia epicanto, por sua vez, é realizada em uma dobra que se forma no canto interno do olho e que pode limitar o campo de visão da criança. O cirurgião plástico deve avaliar o paciente para reconhecer a gravidade do caso.

A sindactilia é a cirurgia para separar os dedos dos pés ou das mãos, unidos por anomalia congênita. É mais comum nas mãos e em meninos. Sua incidência é de um caso para cada 2 mil bebês.

Por fim, a polidactilia consiste na presença de dedos extras na mão e/ou no pé. A operação de correção pode ser feita a partir do primeiro ano após avaliação e recomendação do cirurgião plástico.