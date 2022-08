5 sinais de que você precisa URGENTEMENTE fazer uma pausa nas redes sociais

Seja nas relações profissionais, pessoais, para se divertir ou apenas passar o tempo, o celular já virou o melhor amigo dos seres humanos. As redes sociais, principalmente, como o nome sugere, é um ambiente extremamente atrativo, mas é preciso cuidado com os impactos negativos que elas trazem.

“Estamos julgando, comparando e sonhando acordados com o que vemos na internet, então não estamos vivendo plenamente nossas próprias vidas. Em vez disso, estamos presos em um mundo virtual que pode não ser exatamente o que parece”, explica o terapeuta Jane Pernotto Ehrman à Cleveland Clinic Ehrman.

Pesquisas mostram que limitar o tempo que você passa na internet pode ser benéfico à mente. De acordo com um esse estudo recente (texto em inglês), abandonar as redes sociais por uma semana pode reduzir sintomas de problemas como ansiedade e depressão .

Quando é hora de pausar?

Você deve achar que é impossível viver longe das redes sociais, mas alguns sinais podem mostrar que está na hora e realizar uma pausa. Veja quais são a seguir, segundo o site Meganotícias.

Você se compara com as outras pessoas

Um dos problemas mais comuns que as mídias sociais causam é a comparação, seja a aparências, as realizações pessoais, etc. Quando isso acontece, algumas pessoas se sentem tristes com a vida que leva.

É preciso ficar atento pois as pessoas nas redes sociais só mostram aquilo que aparenta ser bom e dificilmente alguém vai mostrar suas dificuldades ou momentos tristes

Você está no piloto automático e nem presta atenção

Rolar o feed das diversas redes sociais pode dar uma sensação de alívio, mas ao mesmo tempo te puxa para o modo piloto automático, e você nem percebe o tanto de tempo que perdeu.

Você olha o celular assim que acorda e antes de dormir

Esse hábito mostra claramente a sua dependência pelas redes sociais e isso pode gerar problemas de saúde mental. Estudo mostra que 80% dos usuários de celular que checam o celular nos primeiros 15 minutos após acordar têm mais ansiedade e estresse.

Você se incomoda com tudo

Se todas as fotos que você vê ou o que você lê te irrita, pode ser que o que você está consumindo esteja te causando um estresse que pode ser evitado.

Você sente que não gosta das atividades se não publicar sobre ela

Outro sinal nítido que você precisa realizar um detox é quando as redes interferem na vida real e molda as suas atividades.

