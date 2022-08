Skincare: Coisas que você precisa saber antes de usar Vitamina C

Vitamina C. Foto: Taryn Elliott/ Pexels

Na rotina de cuidados com a pele, a vitamina C é um componente essencial. O ingrediente é geralmente encontrado em séruns, máscaras e hidratantes faciais, porém devemos tomar certos cuidados e conhecer os benefícios desta poderosa vitamina.

A vitamina C é conhecida como um poderoso agente antioxidante. Na pele, ela combate os radicais livres e os danos causados pela poluição, exposição ao sol, estresse diário e outros fatores que favorecem o envelhecimento precoce da pele.

O componente também dá uma contribuição enorme para a produção de colágeno pelo organismo. O colágeno, por sua vez, diminui os efeitos da flacidez na pele, aumenta o tônus da pele do rosto e, claro, reduz as marcas das rugas e linhas de expressão. Como se não bastasse, a vitamina C aumenta o efeito de fotoproteção quando associada a um protetor solar.

Concentração ideal

Em entrevista ao Indian Express, a médica dermatologista Gurveen Waraich recomenda iniciar o uso de produtos com baixos teores de vitamina C em sua composição, ou seja, entre 8 e 10%. Uma composição em maior quantidade dificulta uma vez que a vitamina C sofre oxidação facilmente.

Cada pele responde diferente

A especialista sugere o uso de um produto à base de vitamina C para cada tipo de pele. Existem peles oleosas, peles secas e peles mistas, por isso é fundamental escolher a textura mais adequada.

Os séruns, por exemplo, possuem textura mais leve e são rapidamente absorvidos, por isso são especialmente indicados para pele oleosa e acneica. A vitamina C emulgel apresenta textura mais consistente, sendo indicada para uso em pele normal, pele seca e pele madura, pois promove ação hidratante.

Como guardar e como aplicar

Independente do tipo de produto escolhido, seu armazenamento deve ser feito em local fresco, seco e escuro, para que não perca suas propriedades devido à oxidação.

Quanto à aplicação, a vitamina C funciona bem tanto de manhã quanto à noite, porém sempre lembre de finalizar com protetor solar se preferir usá-la pela manhã.

Consulte um dermatologista se sua pele apresenta eczema, acne ativa ou é muito sensível ou seca.