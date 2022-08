Quer ter mais sorte no amor? Escolha um cristal e descubra como

Os oráculos podem ajudar a encontrar respostas e caminhos especiais que nos direcionam até a sorte que buscamos, inclusive quando o assunto é amor.

Concentre-se, escolha um cristal e confira como melhorar a sua sorte na vida amorosa com o Tarot dos Anjos do Amor:

Cristal número 1

Se você escolheu o primeiro cristal é possível que a dependência seja um grande problema em sua vida amorosa, afetando-a e impedindo que você alcance aquilo que realmente deseja. Chegou o momento de curtir mais a paixão por si mesmo e assim descobrir alegrias verdadeiras, tornando o romance um dos focos em sua vida e não tudo o que você possui. Trabalhe a confiança e fé em si mesmo para superar a melancolia ou relacionamentos que já não acontecem de maneira de recíproca. O melhor está por vir e é você que o conquista.

Cristal número 2

Se você escolheu o segundo cristal é possível que alguns problemas ainda continuem afetando sua vida amorosa porque você não consegue dar o perdão e aprender com esta situação. Comece a libertar-se do passado para ir em busca de um amor melhor no presente. Esta vivência já é sua e isso ninguém pode tirar, mas se apegar a ela não o deixa partir para outra. Foque mais no autocuidado e na amizade daqueles que o amam e querem sua felicidade; portas podem se abrir. É preciso ter muita fé e confiança para trilhar esse novo caminho, mas o resultado valerá a pena!

Cristal número 3

Se você escolheu o terceiro cristal, é possível que tenha dificuldade de superar um laço muito intenso do passado, pois acredita que seu destino esteva nessa conexão. Lembre-se que todas as pessoas nascem com muitas almas gêmeas e algumas relações duram o tempo necessário para aprender o que deve ser ensinado; é preciso carregar as lições, mas se libertar destas amarras para purificar as energias e seguir em frente. Existe um futuro estável e sólido para a sua vida amorosa, mas antes é preciso ser livre de verdade para receber este amor.

