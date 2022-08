Os signos do zodíaco que mais desafiam o amor

Quando o assunto é amor, alguns signos do zodíaco podem ter tendências mais desafiadoras para que este sentimento se desenvolva com facilidade em sua vida e recompensa.

Confira quais são:

Áries

O ariano sempre está querendo ir mais longe e desenvolve novas ambições com facilidade. Para um relacionamento estável, isso pode criar conflitos e a necessidade de mediar necessidades para que não se torne algo unilateral; onde um tem as rédeas e o outro se deixa apenas levar. A comunicação é fundamental para que uma relação rica e saudável seja formada.

Gêmeos

O geminiano está sempre focado na mudança e na criação de novas possibilidades para o presente. Nem todo mundo consegue compreender seu ritmo e seu desapego com o antigo para dar espaço ao novo. A curiosidade sempre o acompanhará e pode fazer com que ele não se dê conta daquilo que já possui em um relacionamento ou de quem está em sua vida de forma mais fixa. Ouvir e trabalhar a empatia pode ajudar a abrir mais a mente para compreensão dos sentimentos dos outros.

Câncer

O canceriano é regido pela Lua e isso o faz ser muito intuitivo, mas também funcionar em fases, o que para muitos pode ser considerado uma montanha-russa de emoções. Essa “instabilidade” atinge em cheio os sentimentos e não teme entrar em dramas para que tudo seja resolvido, ficando assim esclarecido para ele. Quanto mais aprende a não ser refém do afeto e aceita que precisa resolver algumas questões primeiro sozinho, maior a chance de ter relacionamentos mais harmoniosos e felizes.

Capricórnio

O capricorniano pode ser muito pé no chão e visa criar relacionamentos duradouros, com muito compromisso e colaboração das duas partes. No entanto, ele tende a firmar em sua mente alguns “padrões” que precisam ser atingidos e acaba levando as coisas de forma mais prática, o que não é compreendido por quem deseja laços mais sentimentais. Quando aprende a se comunicar melhor com quem ama e se abre mais para os próprios sentimentos, consegue colocar o amor em um nível mais influente em sua vida; isso os beneficiará muito!

