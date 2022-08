A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou uma nova imagem incrível captada pelo importante Telescópio James Webb recentemente.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, no registro é possível ver duas galáxias brilhantes, chamadas VV 114, colidindo e provocando explosões estelares.

Inesperadamente, não parece haver um buraco negro supermassivo ativo em nenhuma das galáxias.

NASA divulga imagem incrível captada pelo Telescópio James Webb no espaço; confira

Como detalhado pela NASA, à medida que duas galáxias orbitam uma à outra e colidem, elas arrancam enormes fluxos de material uma da outra e criam ondas de choque maciças que passam por ambas as galáxias.

Ambos os processos são destacados nas manchas vermelhas nesta imagem, que são regiões de formação de estrelas envoltas em poeira. Confira imagem impressionante:

Telescópio James Webb da NASA

Em outro registro impressionante, também divulgado recentemente pela NASA, é possível ver curvas infravermelhas e espirais marcantes.

“Cada aspecto deste centro galáctico é fascinante”, detalhou em uma postagem nas redes sociais.

Como detalhado pela instituição, esta imagem composta da galáxia espiral barrada NGC 1365 é feita de dois conjuntos de dados de HST e Telescópio James Webb.

Ainda de acordo com as informações, a luz visível do Hubble é colorida em azul esbranquiçado, e a luz infravermelha do MIRI do Webb é mostrada em vários tons de laranja e vermelho. Confira registro:

Texto com informações da Agência Espacial Americana