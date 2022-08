Moda: 3 inspirações de looks para te deixar com cara de “old money”

O estilo “old money”, mais do que representar uma “aristocracia nos nossos tempos”, refere-se à qualidade, exclusividade e peculiaridade das roupas e acessórios. O “dinheiro velho” nos Estados Unidos, por exemplo, faz referência a famílias, cuja riqueza foi passada de geração em geração.

Já na Europa, o rótulo “old money” aos pertencentes à nobreza, às linhagens aristocráticas ou famílias cujas fortunas remontam à virada do século.

Esse estilo de vida tem encontrado seu crescimento em perfis do TikTok, em contraste com aquelas pessoas consideradas “self-made”, empreendedores, artistas e até influenciadores que construíram sua riqueza e fama sem necessariamente herdar bens de família.

As marcas que melhor se encaixam na estética Old Money são: Chanel, Loro Piana, Ralph Lauren, Barbour, Ermenegildo Zegna, Brunello Cucinelli, Brioni e Armani, por exemplo, com suas peças em cores e materiais clássicos e elegantes, que indicam o status do usuário. Aqui se incluem, colares de pérolas, bolsas Hermès e relógios Patek Philippe.

Nós montamos algumas inspirações para você adotar alguns elementos deste estilo e montar o seu próprio estilo, com sua identidade única.

Tweed

O tweed é um tecido clássico, que foi eternizado por Coco Chanel e conjuntinhos de blazer e saias atemporais. Esse tecido simboliza o requinte na medida certa e pe confeccionado com lã, oferecendo mais estrutura ao material.

Não é um tecido que você possa usar no verão, mas certamente no outono e no inverno ele cai bem. Opte por peças que fiquem bem ajustados ao corpo.

Branco

O estilo “old money” tem a ver com o estilo aristocrático de viver a vida. Isso significa que as pessoas que os usam não precisam carregar coisas ou estão sujeitas a se sujarem acidentalmente. Então, comumente se observa que o uso de look “all white” são usados com frequência.

Alfaiataria clássica

Para embarcar de vez neste estilo, esqueça daquele jeans que você gosta tanto de usar. O estilo “Old money” tem relação com peças clássicas, então o jeans está fora disso. Aqui entram as roupas de alfaiataria para toda e qualquer ocasião: seja trabalho ou passeio.