FURIA e RED Canids Kalunga se enfrentam pela sobrevivência no CBLOL

Estamos próximos de descobrir quem enfrentará a paiN Gaming na grande final do Campeonato Brasileiro de League of Legends! Brigando pela última vaga na grande final, 3 equipes seguem competindo na chave inferior do CBLOL onde uma derrota significa dar Adeus ao torneio.

Neste sábado foi a vez da RED Canids Kalunga encarar a FURIA em uma série melhor de cinco partidas (Md5), valendo a vaga na final da chave inferior contra a LOUD, que perdeu a final da chave superior contra a paiN na última semana.

Melhor de cinco partidas

A primeira partida da Md5 deste sábado abriu a série de forma inesperada. Com uma atuação explosiva a FURIA mostrou logo a que veio e não deu chances para a RED Canids Kalunga respirar!

De forma incisiva os jogadores conseguiram mostrar a força da composição escolhida e conquistaram uma boa vantagem no placar de ouro, ficando difícil da Matilha conseguir se recuperar a tempo de voltar para a partida.

Sem surpresas, a FURIA abriu a série em 1 a 0 após um jogo onde a diferença no placar foi gritante.

E se o primeiro jogo foi extremamente favorável para a FURIA, o segundo mostrou o motivo da RED Canids Kalunga ser temida nos playoffs. Como se nada tivesse acontecido, os jogadores voltaram para a partida com o emocional equilibrado e a concentração em dia.

A exemplo do que a FURIA fez no primeiro jogo, a RED dominou todas as rotas desde os primeiros minutos, não dando espaço para os Panteras crescerem na partida e impossibilitando qualquer tipo de reação por parte dos jogadores adversários.

De forma convincente, a Matilha encaixou uma grande diferença de recursos no jogo e fez com que uma recuperação da FURIA fosse praticamente impossível. Com a base completamente livre, a RED conquistou a vitória e empatou a série em 1 a 1.

Ao menos quatro jogos!

A terceira partida do dia mostrou um jogo equilibrado por parte das duas equipes. Com os ânimos mais calmos, vimos um jogo estudado e definido nos detalhes pelos dois times.

Com o placar equiparado a todo momento, os dois times possuíram condições de vitória claras ao longo do jogo, deixando impossível saber quem estava na frente.

E foi em uma luta que a situação foi definida. Com o jogo completamente empatado a FURIA conseguiu encaixar boas ultimates e eliminar os principais causadores de dano da RED, ficando com o caminho livre para eliminar os demais jogadores e rumar para a vitória, passando a ficar a um ponto de se classificar para a final da chave inferior.

Leia também: LOUD e paiN Gaming decidem a primeira vaga para a final do CBLOL 2022

Com o quarto jogo podendo ser o último dia, RED Canids e FURIA entraram para a partida com um objetivo em comum: ir com tudo para cima do adversário.

E logo nos primeiros momentos vimos que eles levaram isso a sério. De forma equilibrada, as duas equipes foram conquistando eliminações no mapa, mas pequenas vantagens em rotas foram fundamentais para desenhar o meio de jogo.

Com a rota inferior sendo pressionada, a RED se viu com problemas para conseguir a vantagem necessária para fazer sua composição ser efetiva no começo do jogo. E tendo a vantagem na rota inferior, a FURIA conseguiu conquistar objetivos importantes que garantiram uma boa vantagem no mapa.

No entanto, após o término da fase de rotas a RED mostrou que não desistiu do jogo e conseguiu recuperar a vantagem na partida, com objetivos, eliminações e espaço no mapa a seu favor.

A partir daí, a Matilha foi contudo e não deu chances de reação para a FURIA, que viu a chance de fechar a série escapar por entre os dedos. Com a vitória da RED, a série seguiu para ser definida no quinto jogo do dia.

Tudo ou nada!

O quinto, e último, jogo da série, começou de forma tranquila com as duas equipes concentradas e buscando vantagens em cada uma das rotas.

Em pouco tempo a rota inferior da RED conseguiu se colocar a frente no jogo e garantir uma vantagem no placar para a equipe, mas a FURIA conseguiu distribuir eliminações entre as rotas garantindo uma melhor alocação dos recursos captados pela equipe.

No meio de jogo o placar ficou equiparado, voltando ao que foi o jogo de número 3, definido nos mínimos detalhes. E foi após algumas eliminações conquistadas em lutas que a FURIA fez sua composição brilhar e seguiu para conquistar a vitória e acabar com a invencibilidade da RED Canids Kalunga no CBLOL.

Com isso, FURIA e LOUD se enfrentam amanhã para decidir quem pega a paiN na final do dia 3 no Ginásio do Ibirapuera.