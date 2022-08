Bruxismo: saiba como é possível prevenir e tratar o transtorno que atinge 40% da população brasileira

O hábito de apertar, deslizar ou ranger os dentes durante o sono pode causar uma série de problemas de saúde, como dores de cabeça, zumbidos no ouvido, desgaste e amolecimento dental e, em casos mais graves, problemas nas gengivas, nos ossos e na articulação da mandíbula (ATM). Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) revelam que 40% dos brasileiros sofrem de bruxismo, que é um transtorno involuntário.

A coordenadora do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera, Miriane Carneiro Machado Salgado, explica que essa desordem funcional é provocada pela ansiedade, estresse ou até mesmo por fatores genéticos.

“Questões emocionais e comportamentos adquiridos em situações tensas devem ser observados a fim de evitar que o indivíduo desenvolva problemas na saúde bucal”, ressalta. “As causas devem ser investigadas com um profissional”, ressalta.

Segundo a especialista, muitas pessoas convivem com o transtorno sem ter ciência do problema, uma vez que a compressão exagerada dos dentes acontece enquanto dormem. A disfunção pode levar à problemas de desgaste dentário, fratura de restaurações e/ou dentes, consequentemente, afetar os nervos e a polpa dentária. Os portadores sentem dores musculares, alterações no sono e estalos ao abrir e fechar a boca.

A análise clínica e exames como a ressonância magnética da ATM e a polissonografia são capazes de avaliar o grau do distúrbio.

Miriane diz que alguns hábitos podem diminuir ou aumentar o risco de crises de bruxismo. Mas a especialista destaca que visitas periódicas ao dentista são importantes para a saúde bucal e um profissional qualificado poderá avaliar tratamentos para solucionar o problema, além de indicar ou não o uso da placa interoclusal para proteger os dentes ao dormir.

Confira abaixo outros pontos de alerta para o bruxismo: