Abra apenas se você tiver coragem de encontrar e ENTIDADE assustadora escondida nesta imagem

Trabalhar com testes de percepção é uma tarefa divertida, não é? Contudo, é desafiador e muito complicado resolver testes como estes. Olhando para a imagem abaixo, você consegue encontrar a entidade escondida? Isso se tiver coragem de procurá-la, é claro... Observe:

Abra apenas se você tiver coragem de encontrar e ENTIDADE assustadora escondida na imagem (Reprodução/Reddit @u/somek_pamak)

Caso tenha encontrado o elemento na primeira espiada, você realmente tem um olhar aguçado. Está de parabéns! Se não encontrou na primeira tentativa, não se preocupe. Afinal, o desafio requer uma observação muito precisa. A “entidade” está bem escondida.

Este teste foi realizado pelo usuário u/somek_pamak em um servidor do Reddit, que nomeou o elemento oculto como “entidade assustadora”. O internauta propôs ao grupo que o encontrassem.

Para te ajudar, vamos te dar uma dica a mais, está ok? Mesmo tornando as coisas um pouquinho mais claras, não significa que o desafio ficou fácil, tudo bem? Preste atenção, ela está dentro do quadro vermelho. Dica de ouro: procure dentro do quadro vermelho!

Abra apenas se você tiver coragem de encontrar e ENTIDADE assustadora escondida na imagem (Reprodução/Reddit @u/somek_pamak)

Se você conseguiu perceber onde a entidade está escondida, tiramos o chapéu, pois é realmente complicado de achá-la! Caso não tenha encontrado, abaixo você confere a resposta do teste. Viu só como desafios como estes não são nada fáceis?

Aqui embaixo você confere o resultado:

Abra apenas se você tiver coragem de encontrar e ENTIDADE assustadora escondida na imagem (Reprodução/Reddit @u/somek_pamak)

Abra apenas se você tiver coragem de encontrar e ENTIDADE assustadora escondida na imagem (Reprodução/Reddit @u/somek_pamak)

Resposta: Dando um zoom nesta região será possível enxergar a silhueta de um corpo, sendo apontado como a “entidade” pelos usuários da plataforma.

Realize outros testes

Você percebeu que testes como estes não são tão fáceis assim? O Metro World News Brasil tem preparado uma série de desafios para você tentar resolver. Teste se você possui um olhar aguçado e conheça nossa seção de desafios. Abaixo é possível se deparar com alguns deles:

Veja mais: Você consegue dizer qual a cor que está faltando na imagem?

Veja mais: Quantas mulheres há na imagem? Descubra se possui um olhar aguçado

Veja mais: Acredita ser capaz de encontrar a pelúcia na imagem?

Veja mais: Consegue encontrar o carro na foto? Isto não é o que parece ser

Veja mais: Consegue localizar o emoji diferente nesta imagem? Apenas 1% é capaz

Veja mais: Busque a aranha escondidinha na imagem e saiba se possui um olhar apurado