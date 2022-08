Skincare: O que você precisa saber antes de fazer preenchimento labial

Para adicionar ou restaurar o volume dos lábios as injeções o preenchimento labial pode ser considerado uma ferramenta eficaz. Claro que, junte-se a isso, a melhor simetria facial, ao mesmo tempo em que é feito o aumento do tamanho e da forma dos lábios. Mas todos precisamos ter certa cautela no procedimento, principalmente porque somos bombardeados com padrões irreais expostos nas redes sociais.

“Seus lábios e seu rosto não são uma tendência”, lembra a dermatologista Shereene Idriss, MD, de Nova York. Por esse motivo, preparamos para você os detalhes que especialistas trazem como alerta antes de você optar pelo preenchimento labial.

ATENÇÃO: As informações contidas neste texto tem o objetivo apenas de informar. Para estabelecer a rotina de cuidados com a pele que esteja de acordo com as suas necessidades, consulte sempre um médico dermatologista.

O modo de preenchimento é diferente para cada pessoa e isso interfere no resultado final

De acordo com Idriss, o resultado depende da quantidade que é injetada e de qual aparência você deseja. “Se for injetado imediatamente, pode durar um pouco mais, mas você parecerá injetado demais. Se o seu objetivo é obter um lábio com aparência natural, mas ainda mais volumoso, menos é mais, mas injetar com mais regularidade ao longo do tempo ajudará você a alcançar esse visual”. O preenchimento labial dura, em média, de 6 a 18 meses.

Prepare-se para um inchaço moderado

A dermatologista de Nova York Dendy Engelman, esclarece que primeiro será aplicado um creme anestésico e nos lábios dormentes, uma agulha bem fina insere o preenchimento em várias áreas.

“A agulha geralmente penetra cerca de 2,5 mm na pele, o que pode causar alguma irritação, uma sensação de beliscar ou seus olhos lacrimejarem”, diz Engelman. Nos dias seguintes seus lábios podem ter inchaço, lábios doloridos ou machucados, mas os efeitos colaterais são reduzidos entre 24 e 72 horas.

Uso de ácido Hialurônico

Engelman, esclarece ainda que os preenchimentos labiais “funcionam ligando moléculas de água dentro dos lábios para criar uma aparência mais volumosa”. Por isso, o tipo mais comum de preenchimento é um preenchimento à base de ácido hialurônico, que além de estimular a produção de colágeno, aumentam a hidratação, deixando os lábios com uma aparência mais natural e volumosa.