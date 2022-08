Relacionamento: Se você possui estas 3 atitudes com o parceiro é sinal que falta amor-próprio

Antes de amar a alguém, é necessário averiguar se você ama a si mesmo a ponto de não se submeter a qualquer situação no relacionamento. Tal consciência evita romances abusivos e tóxicos, te livrando de diversos outros problemas futuros.

Lembre-se: pessoas com a autoestima equilibrada dificilmente serão vítimas de manipulações e controle por parte do parceiro – além de não serem abusivas, invertendo os papéis. Extraído do portal Nueva Mujer, abaixo você confere as três atitudes que apontam falta de amor-próprio.

1 – Obsessão no relacionamento

Você costuma centrar tudo em torno de seu parceiro: o que ele quer, o que ele está fazendo, com quem ele fala, quantas pessoas ele segue nas redes sociais ou de quem ele ‘gosta’.

Ele passou a ser o centro do seu mundo, colocando suas ambições e sonhos tudo em segundo plano. Pessoas confiantes não sufocam os outros e encontram o equilíbrio certo entre tempo de qualidade e individualidade.

É possível também que essa baixa autoestima se apresente em comportamentos como pressioná-lo ou julgá-lo duramente por seus erros, além de remoê-los o tempo inteiro

2 – Você se conforma que o que tem somente por ter

“Qualquer um é bom desde que não esteja sozinho” é um pensamento extremamente perigoso. Você acredita que para não ser julgado é necessário ter alguém ao seu lado, mas tome muito cuidado. Considere o ditado popular “antes só do que mal acompanhado”.

Entenda que se você decidiu ficar com alguém, o objetivo jamais deverá ser o desespero ou medo de estar só. O sentimento de paixão, amor e respeito deve ser mútuo.

3 – Ciúmes excessivo

Embora ter ciúmes na medida faça parte de qualquer relacionamento, pode facilmente se tornar uma das atitudes tóxicas muito claras em pessoas com baixa autoestima. A intensidade do sentimento os deixa inseguros, fazendo-os desconfiar de amigos, mensagens etc.

Isso se refere à falta de confiança no casal e em si mesmo, além do fato de ser desgastante ficar 24 horas no outro analisando todos os seus passos. Seu parceiro também é um ser humano que merece amigos, liberdade e privacidade.