Os signos mais perturbados pela infidelidade

Quando o assunto é infidelidade, as razões e consequências podem ser imprevisíveis. No entanto, alguns signos do zodíaco sofrem muito com essa decepção e passam por uma fase que os perturba bastante.

Confira quais são:

Touro

O taurino está acostumado a lutar pelo o que deseja, mesmo que isso seja difícil. Esta tendência faz com que ele acumule esforços e acredite que é capaz de superar qualquer coisa, o que pode levá-lo a uma grande decepção após uma infidelidade ou a arriscar novamente a própria confiança. O processo é de muita dor em todos os casos e ele reviverá mágoas que o distanciam de um dos seus maiores objetivos; amar a vida e suas possibilidades.

Câncer

O canceriano investe muito tempo e energia em seus relacionamentos. Quando passa por uma situação de infidelidade, se sente muito decepcionado pela proteção e lealdade que depositou. Este signo pode se culpar e continuar dependente as razões que levaram isso, tentando encontrar respostas que nem sempre podem chegar. Mesmo que decida ir embora, precisará se recuperar das cicatrizes e mágoas que a rejeição, um dos seus maiores medos, deixa.

Escorpião

O escorpiano tem uma energia que confronta, mas também pode guardar muita coisa. Ele aprende a controlar algumas reações e pode tentar ser superior em caso de uma infidelidade, mas de alguma forma ele continua com uma grande pressão em seus pensamentos e coração. Essa forma de tentar reprimir o que machuca pode não ser sustentada e ele viverá essa decepção por um tempo, mesmo que a relação fique no passado.

Peixes

O pisciano é caracterizado por sua sensibilidade e profundidade que muitas vezes se transforma em um refúgio que quase ninguém pode entrar. Ao passar pela decepção da infinidade, ele pode se distanciar dos sentimentos bons e ficar um bom tempo encurralado em perguntas, tristeza e imaginação que não entrega ideias positivas. É capaz de dar segundas chances e tentar cicatrizar algumas feridas, mas lidará com altos e baixos que além de desestabilizá-lo, o distanciam emocionalmente como nunca antes.

