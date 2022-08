Moda: Esta é a marca de sapatos que Meghan e Kate adoram

As duquesas reais, Meghan Markle e Kate Middleton, não compartilham apenas a realeza, mas uma marca de sapatos emergiu como a favorita das duas: Aquazzura. A marca oferece modelos de saltos altos em uma diversidade de cores vibrantes e com designs exclusivos por nomes como Jimmy Choo, Manolo Blahnik e Christian Louboutin.

Desde o seu lançamento, os designers da grife conquistaram elogios da imprensa de moda, assim como um grande número de fãs e admiradores, incluindo algumas das mulheres mais famosas do mundo, tais como Lady Gaga, Sarah Jessica Parker e Beyoncé.

Fundada em 2011 pelo designer Egardo Osorio, que tem formação em moda pela escola Central Saint Martins, em Londres, a Aquazuura tem sua sede em Florença. Depois de trabalhar em marcas de calçados de luxo ao redor do mundo, Osorio lançou a primeira coleção de sua marca.

Durante seu noivado com o príncipe Harry no Palácio de Kensington em 2017, Meghan exibiu pela primeira vez na realeza seus sapatos da Aquazzura e a partir daí a marca vem sendo exposta como sua preferida. Na ocasião, ela fez uso do modelo “Matilde”, em camurça nude, contendo um fecho de cadarço cruzado e o calcanhar fechado.

Meghan também ostentou um de seus saltos da marca em julho durante uma recente viagem a Nova York com o seu esposo.

Ano passado foi a vez de Kate fazer sua primeira aparição pública em um par de saltos de camurça nude Aquazzura durante uma reunião dos líderes do G7 na Cornualha. Para a estreia, o escolhido foi o sapato “Bow Tie”.

A Duquesa de Cambridge tem usado a marca regularmente desde então, inclusive durante as comemorações do Dia da Jarreteira, no Castelo de Windsor, em junho. Ela optou por um modelo em camurça nude em junho de 2021 e um “Cece 105″ em sua turnê pelo Caribe no início deste ano.

Assim como as duquesas, a rainha Maxima, da Holanda, e a rainha Rania da Jordânia também são fãs da grife, que nomeou a princesa Olympia da Grécia e da Dinamarca como suas primeiras embaixadoras da marca no mês passado.