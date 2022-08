Moda: 3 formas de usar um blazer branco com elegância

Certamente, uma peça que não pode faltar no seu guarda-roupa e que pode estilizar muito bem em várias combinações é o blazer branco. Usar blazer branco pode ser mais versátil do que você imagina, inclusive em eventos casuais.

Para que você se inspire no uso do blazer que pode estar amarelando no seu armário, separamos três maneiras perfeitas para o visual. Embora a cor branca seja mais suscetível à manchas, com cuidado e para ocasiões em que você tenha menos chances de as manchas aconteçam, o blazer branco é sempre bem-vindo.

Combine com um short

Combinado com um short jeans tradicional, ou um short pull-on, o blazer branco pode dar uma maior elegância a um look casual, seja para um evento diurno ou um encontro à noite.

O resultado vai ser algo híbrido que você pode usar tanto para um barzinho à noite como em uma cafeteria à tarde. Aqui o único cuidado é que seu short não seja grudado no corpo.

Com calças jeans

Experimente acrescentar seu blazer branco em seu look de camiseta e seu jeans favorito. Complementando com salto, você está pronta para ir para qualquer lugar, inclusive trabalhar. E se você escolher usar um tênis, ele vai deixar o look mais confortável e será uma opção mais despojada.

Fica aí a sua preferência em relação à ocasião. Outra combinação possível é ao invés do jeans azul, usar um jeans também branco. O monocromático tem sua funcionalidade.

Experimente com vestidos

Aqui você pode brincar com vestidos curtos e de comprimento nos joelhos. Os vestidos mais longos funcionam bem para atividades na igreja ou até mesmo para o escritório. Mas se você prefere vestidos curtos, pode adicionar um blazer branco para outros eventos mais livres e informais.

Nos pés, você pode acrescentar um salto médio ou uma sandália rasteira para compor o look.