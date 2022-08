“Estranhos confundem Mike com meu filho ou com o parceiro de nossa filha”, diz mulher 12 anos mais velha que seu marido Imagem: reprodução Metro UK (Nicola White/SWNS)

“Foi amor à primeira vista”, disse o Mike White, hoje 51 anos, casado com uma mulher 12 anos mais velha. O rapaz entrou no restaurante onde Nicola White, agora com 63 anos, trabalhava para uma entrevista de emprego, em 1995.

Imediatamente os dois se deram bem e trabalhando juntos construíram uma amizade, e depois veio a paquera. “Mike disse que assim que me viu, sabia que ia se casar comigo”, disse Nicola.

De acordo com o texto do Metro Reino Unido (em inglês), no início, os ainda amigos faziam tudo junto. Nicola se organizava para tentar trabalhar no mesmo turno que Mike e quando estavam juntos, ela se encostava na porta da cozinha para ficar conversando com o rapaz enquanto ele preparava a comida. “Eu costumava ajudar na cozinha nos fins de semana, e nós fazíamos lutas de gelo, lutas de farinha e cantávamos Bohemian Rhapsody enquanto preparávamos os assados de domingo”.

Uma semana depois, Mike convidou Nicola para sair e propôs um casamento já no primeiro encontro. “Fiquei pasma. Quantas pessoas propõem em seu primeiro encontro? Eu sabia que estávamos nos dando bem, mas nunca pensei que ele gostasse tanto de mim”, disse a mulher.

Surpresa negativa

A princípio, a mulher queria dizer sim, mas não conseguiu, pois precisava de um tempo para ter certeza da decisão. Foi quando ela recorreu aos amigos e teve uma surpresa negativa. “Todos eles pensaram que eu estava louca”, disse. Um dos amigos disse até que casar com Mike seria como outro filho.

LEIA TAMBÉM: Mulher casada com homem 32 anos mais velho diz que sua própria família tentou arruinar a relação

O rapaz então insistiu, e nada de respostas. No terceiro encontro ele disse que seria a última chance de dizer sim. E desta vez Nicola aceitou.

Mesmo com os amigos e familiares dizendo que o casal não daria certo, eles se casaram naquele mesmo ano. “Meu pai conheceu Mike por cerca de dez minutos alguns dias antes do casamento”, disse Nicola. “Demorou um tempo para minha família e amigos aceitarem Mike, mas eventualmente eles aceitaram depois de ver que não iríamos nos separar”, continuou.

Casal completou 27 anos de casamento

27 anos após o casamento, a dupla prova que a família e os amigos da mulher estavam errados. Eles também têm uma filha de 25 anos. “Mike é um pai e padrasto incrível e provamos que todos estão errados agora ainda estando juntos. Ainda temos estranhos olhando e confundindo Mike com meu filho ou o parceiro de nossa filha mais velha, mas nós apenas rimos disso”.

“Estranhos confundem Mike com meu filho ou com o parceiro de nossa filha”, diz mulher 12 anos mais velha que seu marido Imagem: reprodução Metro UK (Nicola White/SWNS).

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Saiba 9 maneiras de se apaixonar por você novamente

⋅ Relacionamento: 6 técnicas para desenvolver uma comunicação colaborativa com o parceiro, segundo especialista

⋅ Este detalhe no seu quarto pode estar atrapalhando sua vida sexual