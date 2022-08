Buscando algo que viu no TikTok? Plataforma reúne produtos que viralizam na rede social

Embora o TikTok tenha chegado no Brasil como “a rede das dacinhas”, não demorou para o público perceber o potencial para outros conteúdos, desde hobbies a recomendações de produtos.

Desde então, muita gente passou a ficar fascinada pelos produtos que alguns influenciadores expõem por lá. Contudo, nem sempre é fácil encontrá-los nas lojas online, principalmente quando elas não são especificadas nos vídeos.

Uma plataforma pode te ajudar nesse caso: trata-se do site Saw it on TikTok, em que diversos produtos que foram exibidos na plataforma e obtiveram grande audiência são listados, como uma espécie de loja.

Dá para encontrar desde objetos de decoração e para cozinha até itens de beleza e bijuteria.

As compras são realizadas em dólar e fazem entrega no Brasil. Uma alternativa para quem não consegue fazer compra na moeda estadunidense é buscar pelos produtos - agora com o nome em mãos!! - em outros sites. Plataformas como Shopee e Shein, por exemplo, embora sejam internacionais fazem transações em real.

Precisando ‘viralizar’ no LinkedIn? Plataforma gera textos motivacionais típicos da rede social

LINKEDIN - Archivo (LINKEDIN/Europa Press)

Já estamos na quarta-feira e você ainda não conseguiu pensar em nada interessante para postar esta semana em seu perfil no LinkedIn? Hora de chamar por ajuda!

A rede social é uma verdadeira faca de dois gumes: ao mesmo tempo em que promove boas conexões profissionais, também funciona como o local ideal para pessoas postarem textos motivacionais de toda sorte.

Pensando nisso, o publicitário Tom Orbach criou uma plataforma para ajudar aqueles menos inspirados a criarem posts com a cara do LinkedIn. Descubra como funciona aqui!

