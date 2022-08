Aqui está a misturinha caseira com vinagre e amaciante para perfumar e limpar o seu sofá Foto ilustrativa - Freepik -- @pressfoto

Com o passar do tempo é quase inevitável que os sofás tenham algumas manchas e até mesmo um cheirinho não tão bom. Em contrapartida, para ajudar a aliviar ou até mesmo acabar com estes problemas existem algumas alternativas de misturinhas caseiras.

E se você quer aprender uma delas, basta que separe seu bloquinho de anotações para registrar os detalhes de uma dica super prática e que conta com vinagre e amaciante em sua composição. As informações são do portal Viva Decora.

Misturinha para limpar e perfumar o sofá

Lista de itens:

1 colher (sopa) de bicarbonato;

¼ de álcool;

1 litro de água;

½ copo de vinagre;

1 colher de amaciante (se for concentrado, é recomendado reduzir a quantidade).

Modo de preparo da sua misturinha:

Para começar, você deve colocar todos os ingredientes em um recipiente;

Feito isso, agite bem para que forme uma mescla homogênea;

Agora, transfira o líquido para um borrifador e espirre a sua misturinha nas zonas em que há sujeira;

Logo após, esfregue com um pano macio e seco. Não utilize escovas, pois isso danifica os tecidos;

Espere secar e finalize a sua limpeza.

Para proteger sua saúde e garantir os cuidados necessários, queremos deixar algumas indicações:

Recordamos que o resultado pode variar de acordo com o cenário encontrado;

Lembre-se que ao preparar e utilizar misturinhas de produtos é recomendado que sempre use luvas e, se possível, máscara de proteção;

Em caso de sintomas ou qualquer reação, procure imediatamente um hospital.

