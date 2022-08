Sinais de que seus traumas de infância ainda te assombram e tem afetado sua vida

Todos nós temos determinados traumas de infância, isso devido às experiências de vida que cada um enfrenta. Com níveis de intensidade diferentes, alguns destes eventos podem gerar reflexos que serão levados para o resto da vida.

No entanto, muito mais do que aprender a conviver com um trauma, é preciso saber entender aquilo que alguma vez te gerou algum dano e assim encontrar caminhos para enfrentá-los, isso porque quando não são discutidos e internalizamos tal fato, isso gera diversos impactos em nossa personalidade e a forma como conduzimos nossa vida.

É pensando nisso que trouxemos hoje uma lista de sinais que podem indicar que, possivelmente, traumas de infância ainda são evidentes e te afetam.

Dificuldade em receber elogios

Quando uma pessoa sofre algum trauma na infância, isso pode fazer com que ela duvide de si e de seu valor, refletindo na dificuldade em receber elogios, mesmo sabendo, por exemplo, que é totalmente capacitada para algo.

Trazendo um exemplo prático e cotidiano, tais pessoas podem até mesmo encarar um elogio como sarcasmo ou falta de verdade naquele que faz o discurso, achando difícil que alguém o admire por suas características pessoais.

Frases que escutou na infância e que afetaram sua personalidade e te deixaram com baixa autoestima

A pessoa tem sonhos frequentes com aquilo que lhe causou dano

É totalmente comum, principalmente se a pessoa mantém em segredo a experiência que viveu, que não só aquilo fique “martelando” a sua mente como também tenha sonhos frequentes com a experiência negativa que teve quando era pequeno.

Transtornos mentais

Fechando nossa lista, é corriqueiro que pessoas que tiveram algum trauma, e isso não se limita à infância, também tenham transtornos mentais, alguns deles bastante conhecidos como: depressão, ansiedade, doenças psicossomáticas (aquelas que ocorrem na mente, mas que afetam o funcionamento do corpo), etc.

Sinais de que você tem ‘Síndrome da Boazinha’ e que isso afetou em sua personalidade

Não esqueça disso!

Como alertado anteriormente, é importante saber entender quais são nossos traumas e como enfrentá-los. Visto isso, recomendamos que busque sempre ajuda de um profissional especializado, que te auxiliará com uma análise profunda sobre si e te facilitará a busca por caminhos para se cuidar.

Lembre-se que não está sozinho e que pode e deve buscar ajuda.

Com Hospital Santa Mônica e Clínica Dra. Rosa Bastos.

