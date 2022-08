Servidor brasileiro de League of Legends completa 10 anos

Os jogadores de League of Legends têm muito o que celebrar ao longo deste ano de 2022. No dia 09 de agosto o servidor brasileiro do LOL completou 10 anos em funcionamento, um motivo e tanto para ser comemorado por jogadores, e apreciadores, do jogo que ajudou a popularizar os games do estilo Multiplayer Online Battle Arena (MOBA).

Ao longo dos últimos anos foi possível vibrar com competições nacionais e internacionais do jogo, aproveitar eventos com os mais variados temas e presenciar as mudanças que cada vez mais fizeram o League of Legends ser reconhecido como um dos jogos mais jogados na atualidade.

E agora, em comemoração aos 10 anos do servidor, os jogadores brasileiros poderão relembrar momentos icônicos do game por meio de uma série de eventos que acontecem dentro, e fora, do jogo.

A primeira das ações de comemoração foi o lançamento de um vídeo relembrando momentos que se tornaram verdadeiros memes do jogo, como o “Circo de Soled”, que ganhou um emote dentro do próprio jogo e agora pode ser utilizado pelos jogadores durante as partidas sempre que “solarem” outro jogador (eliminar um adversário sem auxílio de outros jogadores).

DEPOIS DE ANOS DE LEAGUE OF LEGENDS NOS TEM OS UM EMOTE DO YODISMO

OS INGRESSOS PARA O CIRCO DE SOLED ESTAO A VENDA

OBRIGADO RITO GOMES PELA HOMENAGEM pic.twitter.com/aveccDlAFh — YoDa SL (@StoneDYooDa) August 23, 2022

Expressão cultural

Com a popularização do League of Legends no Brasil, o jogou passou a sair das telas do computador e começou a fazer parte do dia a dia dos jogadores que aos poucos foram incorporando elementos do jogo a vida diária.

Em meio a diversas homenagens realizadas, uma das ações feitas pela Riot Games para comemorar os 10 anos do servidor, envolve a realização de grafites exclusivos do jogo em pontos das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Curitiba.

As obras, assinadas por artistas parceiros, trazem referência a personagens utilizados e queridos pelos jogadores, ganhando espaço em pontos estratégicos da cidade, como o cruzamento da Avenida 23 de Maio com a Avenida Brigadeiro Luís Antônio, em São Paulo; o Largo da Prainha, no Rio de Janeiro; o Bar Iraq, em Boa Vista, e a Praça Redentor do Redentor, em Curitiba.

Para quem quiser comemorar dentro do jogo, a Riot preparou três missões exclusivas para os jogadores completarem e conquistarem ícones que relembram os momentos marcantes destes 10 anos de servidor no Brasil.

As missões ficarão ativas para os jogadores até o dia 21 de setembro.