Relacionamento: 6 técnicas para desenvolver uma comunicação colaborativa com o parceiro, segundo especialista (Reprodução/Netflix)

Ter conversas mais simples com o parceiro no relacionamento é algo completamente natural, sem nenhum tipo de dificuldade. Contudo, assuntos mais sérios e complexos podem causar estranheza em ambos. Isso significa que devo falar apenas de coisas simples? A resposta é não!

Embora seja complicado tocar em assuntos mais delicados, é preciso desenvolver uma maturidade conjunta para a relação não ser afetada em consequência das conversas mais complexas. Contudo, isso não é o fim do mundo, pois há técnicas capazes de auxiliar nessa área. Para isso, é necessário compreender o papel de uma comunicação colaborativa.

Como funciona a comunicação colaborativa?

A comunicação colaborativa envolve toda e qualquer forma complexa de comunicação por meio de tom, expressão, sinais corporais e muito mais.

“Para que duas pessoas com duas mentes completamente diferentes e duas histórias pessoais complexas vivam harmoniosamente, é preciso haver uma certa quantidade de equilíbrio e compreensão”, escreve a especialista Lisa Firestone, Ph.D., ao Psychology Today.

“A comunicação colaborativa oferece um caminho para alcançar isso, ajudando as pessoas a se tornarem mais conscientes de todas as maneiras pelas quais se comunicam e orientando-as a fazer um esforço para se alinhar com a outra pessoa para alcançar um entendimento compartilhado”, continua.

Veja mais: Relacionamento: Especialista apresenta 5 segredos para se ter uma relação duradoura com o parceiro

Abaixo você confere seis técnicas trazidas pela especialista, capaz de ajudar você e seu parceiro no desenvolvimento de uma conversa colaborativa.

6 técnicas para desenvolver uma comunicação colaborativa com o parceiro, segundo especialista

1. Tornar-se um ouvinte melhor e menos defensivo, além de estar sintonizado com o parceiro.

2. É necessário separar o passado do presente.

3. Se expresse de formas que permitam seu parceiro saiba e sinta aquilo que você deseja passar.

4. Repare rupturas na comunicação.

5. Compartilhe feedbacks de forma que irão te aproximar dele, ao invés de distanciar.

6. Encontre formas de se acalmar, em determinados momentos, e se comunicar efetivamente.