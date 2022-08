Os signos que precisam cuidar da intuição

Mais um fim de semana está chegando e uma poderosa Lua em Leão na sexta-feira pode dar inicio a dias de muita intuição para alguns signos do zodíaco. No entanto, para que isso seja positivo, é importante saber lidar com este aumento do sexto sentido.

Confira como alguns signos devem fazer isso:

Áries

Um aumento importante na intuição, criatividade e paixão acontece durante este fim de semana. No entanto, existe uma energia intensa que também pode se transformar em frustração e problemas com as outras pessoas; planeje sair da rotina de forma positiva e saudável para não lidar ainda mais com as insatisfações. É um momento de criar novas possibilidades em sua vida e também nos relacionamentos, mas existe a necessidade de agir com cautela.

Gêmeos

Existe uma maior necessidade de conexão com os outros e com os próprios sentimentos, o que dará uma guinada importante na intuição. É momento de ter ideias importantes sobre mudanças que podem favorecer sua vida e a liberdade que precisa ser buscada com relação a algumas amarras que ainda atrapalham. Abra espaço para a reflexão e não se frustre, pois as perturbações podem gerar conflitos nada produtivos. Explore mais dentro e fora de si; conselhos e conclusões iluminarão a sua vida.

Veja mais: Os signos do zodíaco que nutrem amores puros

Leão

Além de um aumento de conexão com a intuição, a confiança pode ajudá-lo a romper algumas barreiras e se ouvir mais. Concentre-se e veja alguns desafios de forma mais realista, pois você descobrirá uma forma de plantar sementes que darão colheitas muito importantes. Para muitos, é momento de planejamento e investimentos conscientes; não se deixe levar por gastos impulsivos que podem colocar tudo a perder. Ouça-se mais intimamente.

Virgem

A intuição aumenta bastante e pode se manifestar também por meio de sonhos. Aumente a sua consciência e compreenda que é preciso olhar para a mente de forma direta, sem se comparar ou se concentrar apenas no passado. Renove as energias para entrar em novos começos que o ajudam a ser mais feliz, tanto em objetivos e projetos como também em relacionamentos, amizades e lar. Hora de elaborar planos e evitar cair no pessimismo!

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!