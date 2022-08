Os signos que podem ter relacionamentos atrapalhados pelos outros

How I met Your Mother (CBS)

Mais um fim de semana de agosto de 2022 está chegando e alguns signos do zodíaco podem lidar com obstáculos na vida amorosa, principalmente envolvendo pessoas fora do relacionamento.

Confira quais são e como lidar com isso:

Sagitário

Este fim de semana pode ser muito bom para os solteiros, que lidam com um maior encorajamento para tomar iniciativas e se aventurar no amor. No entanto, os comprometidos podem se sentir mais entediados e precisam ter cuidado para não direcionar mal esta energia. É momento de fazer novos planos a dois e aproveitar os recomeços no relacionamento. Terceiras pessoas e excesso de foco no trabalho podem trazer conflitos. Saiba usar o diálogo e receber conselhos também.

Capricórnio

A intimidade se torna um pouco conturbada se existe assuntos maus resolvidos e algumas pessoas podem buscar saídas para não enxergar os problemas nos relacionamentos. A vontade de explorar as novidades não ajudará se isso for tomado com impulsividade e pouca consideração. Pode ser um momento de estar mais com você mesmo e se conectar de maneira mais profunda nos relacionamentos, dando espaço e tempo para que obstáculos sejam superados antes de jogar tudo para alto. Cuidado para não ser influenciado.

Aquário

A necessidade de liberdade pode ser muito intensa durante este fim de semana, o que pede um pouco de calma para quem está comprometido ou enfrentando crises no relacionamento. É hora de se concentrar mais naquilo que sente intimamente e nas sementes que podem ser plantadas para ter uma conexão mais sincera, saudável e feliz. mudanças são positivas quando são levadas com calma e apoio; não se feche para quem está ao seu lado.

Peixes

Esta é uma fase que exige muito autocuidado e calma, pois o exterior pode influenciar bastante na forma como você se sente ou em seu relacionamento. É preciso identificar o que o afeta e se prevenir, pois mensagens e comunicação podem voltar a atormentar. O melhor a fazer é focar em planos importantes, sozinho ou junto a quem se ama, com consciência. A imaginação também está em alta e é preciso ter cuidado para não criar teorias que só funcionam na mente. Quem passar por isso com sabedoria, pode aumentar bastante a conexão com a outra pessoa.

