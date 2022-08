Mulher compra batata frita e encontra batata crua dentro do pacote

Muita gente reclama que sacos de batatas onduladas vêm mais ar que os petiscos em si. Mas nem sempre é o caso, aparentemente: ao adquirir um pacote do lanche, uma mulher acabou descobrindo uma batata completamente crua dentro da embalagem.

O caso foi registrado em Aberford, vilarejo do oeste do Reino Unido. A maquiadora Helen Reed comprou um pacote de batatas onduladas sabor queijo e cebola, mas não esperava encontrar uma batata inteira, ainda crua, dentro da embalagem.

“Tinha um tamanho considerável, era um pouco maior que uma bola de golfe. A batata estava encharcada e mole e cheirava um pouco estranho. Eu não comi mais, porque estavam todos encharcados”, contou ela, em entrevista ao portal Metro UK.

“Coloquei em um rolo de cozinha e trouxe para casa para mostrar ao meu marido. Eu disse ‘olha o que eu encontrei em um saco de batatas fritas’ e ele disse ‘eca, jogue na lixeira’”, continuou.

Após perceber a presença da batata inesperada, Helen resolveu reclamar com a empresa. Ela entrou em contato com a Real Crisps e, como pedido de desculpas, recebeu uma caixa contendo outros pacotes, com sabores diferentes.

“É muito engraçado a marca se chamar Real também. O que poderia ser mais real do que uma batata em um saco de batatas fritas? Achei muito engraçado, me lembro de pensar ‘como diabos isso passou?’”, relatou ela.

O bom humor da cliente a fez encarar a situação de uma maneira divertida. “Não me desanima, apenas achei engraçado. Essas coisas acontecem. Poderia ter sido muito pior, pelo menos foi uma batata”, ponderou.

