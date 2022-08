Mulher casada com homem 32 anos mais velho diz que sua própria família tentou arruinar a relação Imagem: reprodução The Mirror (mediadrumimages/@theotherhalf_20)

Vanessa Szabo-Menyhart tem 22 e é casada com Geza Szabo, de 54. O casal se conheceu em uma competição de tênis de mesa em março 2018, quando a jovem tinha 19 anos.

Conforme relato do site ‘The Mirror’, na ocasião eles se tornaram amigos e tiveram um primeiro encontro em agosto. Vanessa disse que, de início, não gostou muito de Geza. “Não foi amor à primeira vista, porque achei que ele era um pouco cheio de si. Quando olhei para ele, só vi que ele achava que podia vencer todo mundo e que era o único vencedor”.

Eles continuaram as conversas como bons amigos, sem nenhum sentimentos a mais. Porém, a mulher disse que ele começou a mostrar seu lado mais verdadeiro e ela se sentiu atraída, tanto pelo seu cavalheirismo como pelo senso de humor.

A jovem conta que nunca se sentiu atraída por homens mais velha e que o homem nunca namorou mulheres da sua idade e isso a assustou no começo. “Temos uma diferença de idade de 32 anos [...] “Fiquei assustada no começo porque perguntas como ‘isso pode funcionar com uma diferença de idade?’ e ‘o que minha família vai pensar?’ estavam na minha cabeça”.

Família não aprovou a relação

Além das próprias inseguranças, a família da jovem também não aprovava a relação e seus parentes tentaram até mesmo separar o casal. Para eles, Geza estava se aproveitando de Vanessa. Segundo ela, somente sua irmã gêmea a apoiou desde o início.

LEIA TAMBÉM: Esses são os 10 melhores picos sexuais para mulheres e homens

“Disseram que sou ingênua porque se ele começou a namorar comigo, com certeza já namorou outras mulheres da minha idade e estava apenas procurando um novo troféu. Eles tentaram me manipular, dizendo que eu deveria sair com amigos e namorar outras pessoas, viver a vida de outros da minha idade. Queriam que nos separássemos. Disseram que eu me arrependeria em dez anos quando visse os relacionamentos de outras pessoas melhores que os meus”, desabafa. Contudo, após um tempo, eles aceitaram a escolha, mas o caminho não foi fácil.

Eles ficaram noivos em 29 de agosto de 2019 na Torre Eiffel em Paris, se casaram e o primeiro filho nasceu em 27 de agosto de 2020.

Mulher casada com homem 32 anos mais velho diz que sua própria família tentou arruinar a relação Imagem: reprodução The Mirror (mediadrumimages/@theotherhalf_20).

“Antes de julgar alguém por causa de uma enorme diferença de idade, tente conhecê-lo melhor. Nem toda jovem está com um homem mais velho por causa de seu dinheiro. E nem todo homem maduro que tem uma namorada ou esposa jovem quer apenas um novo troféu”.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Saiba 9 maneiras de se apaixonar por você novamente

⋅ Relacionamento: Especialista apresenta 5 segredos para se ter uma relação duradoura com o parceiro

⋅ Essas são as maneiras mais fáceis de se atingir o orgasmo feminino, segundo especialista