Moda: 3 inspirações de looks para te deixar com cara de francesa

O estilo francês é sem dúvida uma das maiores inspirações para todo o mundo. No clássico estilo francês, os looks não são tão difíceis de montar e saiba que todos podem ter aquele visual francês sem tanto esforço. Basta inserir as peças certas e fazer as combinações exatas. Muitas vezes, é apenas questão de ajustar as peças que talvez você já tenha em seu guarda-roupas.

Para te ajudar na montagem dos seus looks, preparamos uma lista de três formas de parecer uma típica francesa para que você esteja inspirada sempre!

Vestidos com mini estampas

Algo que não deve faltar no armário de uma francesa são roupas leves para o clima quente do verão. Você pode experimentar seu dia de francesa com um jeans de corte reto que pode estar desgastado ou não, blusa floral e, nos pés, um salto plataforma que certamente ficará mais confortável.

Claro que você pode substituir os saltos por um tênis, mas veja bem o evento em que usará cada calçado. Bolsa de palha (não se usa apenas na praia, ok?) e óculos de sol podem complementar o visual.