Moda: 3 formas de usar xadrez em todas as ocasiões

Peças xadrez são roupas consideradas “coringa” em qualquer guarda-roupa, tanto que elas são amplamente consideradas quando pensamos em criar uma coleção de roupas no modelo cápsula, ou seja, usando só o essencial.

Mas, existem vários tipos de estampas xadrez, para todos os gostos, em diversas cores. O que pode causar um pouco de confusão quando usamos a peça no dia a dia. Afinal, o que combina com o quê?”.

Nós resumimos aqui três formas práticas de tirar suas peças xadrez do armário e aproveitá-las em diversas situações.

Xadrez Príncipe de Gales

Certamente uma das estampas mais tradicionais! O xadrez príncipe de Gales traz um ar clássico a qualquer look, mas ele também pode ficar mais atualizado usando as peças certas. Como geralmente o fundo dessa estampa é neutro, você pode usá-la com praticamente qualquer peça de roupa. Veja abaixo algumas sugestões.

Xadrez Vichy

Um dos queridinhos é o xadrez vichy, que lembra muito aquelas toalhas de piquenique. Já ficou com saudade de curtir uma tarde no parque com os amigos, certo? Esse tipo de xadrez é muito versátil e, a depender de sua cor mais chamativa, pode ser combinado com diversas peças.

Uma dica interessante para deixar seu look mais sério, mas sem ser “boring”, é mesclar sua calça xadrez vichy com peças mais atuais, como coturnos e blazers coloridos.

Xadrez Tartã

Um dos mais conhecidos quando falamos em xadrez. Normalmente esta estampa se apresenta em tons de vermelho, azul marinho e preto. Isso também faz dela uma estampa perfeita para combinação com diversas outras peças.

Se quiser deixar seu visual mais alegre, você pode combiná-la com peças vermelhas ou brancas. Caso queira dar um ar de maior seriedade, use o preto.