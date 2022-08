Misteriosa doença está matando cães em 3 dias nos Estados Unidos

Autoridades sanitárias dos Estados Unidos estão investigando uma doença misteriosa que matou pelo menos 30 cachorros nos últimos dos meses no estado de Michigan e que os cuidadores dos animais classificaram de “aterrorizante”.

O que mais intriga os pesquisadores é que os animais apresentam uma série de sintomas que não correspondem a nenhuma doença conhecida e cada vez mais casos aparecem nos consultórios veterinários em todo o estado.

Outra coisa que chamou a atenção dos especialistas em saúde animal é a eficiência da doença misteriosa, que é capaz de matar um cão jovem em até 3 dias. Os sintomas incluem uma série de problemas gastrointestinais, como diarreia, vômitos e fraqueza.

Por isso, o Departamento de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Michigan, o Laboratório Veterinário da Universidade Estadual de Michigan, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e outras organizações se uniram e estão realizando uma extensa pesquisa no estado dos Grandes Lagos.

LEIA TAMBÉM: Cuidado! Esses alimentos são extremamente tóxicos para o seu animal de estimação

O QUE SE SABE ATÉ AGORA:

Até agora sabe-se que a nova doença atinge principalmente os filhotes e os cães mais velhos e não parece ser transmitida pelo contato entre os animais.

Segundo a veterinária do estado, Nora Wineland, as investigações ainda estão em estágio inicial, mas as primeiras amostras enviadas ao Laboratório de Diagnóstico Veterinário da Michigan State University deram positivo para parvo canina, mas ainda há muito material a ser analisado.

O parvo vírus causa a parvovirose, doença com sintomas muito semelhantes aos apresentados pelos cães que morreram, mas essa é transmitida pelo contato direto entre os cães e não é tão letal quando a outra, desde que o animal seja medicado a tempo. Além disso, parte das amostras colhidas entre os cães doentes não apresentaram o vírus da parvovirose.

QUEBRA-CABEÇA

Diante do imenso quebra-cabeças que as autoridades sanitárias norte-americanas tentam solucionar, uma teoria vem circulando pela mídia local, que ganhou força com a experiência que o mundo viveu com a covid-19. Segundo essa teoria, trata-se de uma mutação do parvovírus, que evoluiu para tornar-se mais contagioso e muito mais mortífero do que antes.