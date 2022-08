Esses perfumes femininos da Avon são potentes e deixam rastro!

A Avon não é uma marca nacional, contudo a empresa faz tanto sucesso por aqui que já caiu no gosto do público e é sempre lembrada como uma das marcas mais famosas. Entre as diversas opções de perfumes, ela também possui aqueles perfumes potentes, que ficam na pele por horas sem precisar de retoque. E se você busca por uma fragrância nesse estilo, confira as dicas da youtuber Luma Servio.

Far Away

Lançado em 1994, Far Away é provavelmente o perfume mais conhecido da marca. É uma fragrância adocicada potente, com uma baunilha bem presente.

As notas de topo são Coco, Ylang Ylang, Pêssego, Senegambica e Laranja as notas de coração são Jasmim, Gardênia, Violeta, Frésia, Osmanthus e Rosa as notas de fundo são Baunilha, Sândalo, Âmbar e Almíscar.

Far Away Royale

Na mesma linha, o perfume Royale de 2020 também se destaca. Possui um aroma adocicado bem suave, o que traz um tom sensual para a fragrância, chamando muita atenção por onde você passar.

As notas de topo são Extrato de Coentro, Ameixa e Bergamota. As notas de coração são Jasmim, Flor de Laranjeira e Néroli tunisiano e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Mirra e Bálsamo do Peru.

Morena Flor

Essa fragrância abaunilhada foi criada em 2001 e por um bom custo-benefício deixa um rastro perfumado por onde você passar.

As notas de topo são Óleo de Laranja e Notas Verdes. As notas de coração são Patchouli ou Oriza e Jasmim e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo, Musgo e Almíscar.

Surreal Ocean

Outra linha potente é a Surreal, com a fragrância Ocean lançada em 2014. Ideal para quem prefere aromas frutais frescos.

As notas de topo são Recife de Coral, Mandarina e Graviola. As notas de coração são Maçã Vermelha, Gardênia e Vitória Régia e as notas de fundo são Cedro, Âmbar e Pérolas.

Rare Flowers Solar Narcissus

se você busca por um cheiro de mulher rica e glamurosa, essa é a fragrância mais indicada.

As notas de topo são Damasco, Pera e Bergamota. As notas de coração são Narciso amarelo, Jasmim Sambac e Tiaré do Tahiti e as notas de fundo são Âmbar, Cedro e Madeira de Cashmere.

