Deliciosa bebida caseira de abacaxi e linhaça para perder peso e acelerar o metabolismo

Emagrecer não é uma tarefa complicada, quando se há comprometimento. Basta escolher pelos alimentos corretos, além de uma rotina saudável no dia a dia. Se você deseja perder peso, é indicado procurar um especialista para atender suas necessidades específicas.

Neste artigo, extraído do portal Nueva Mujer, você irá conferir uma deliciosa receitinha caseira com abacaxi e linhaça, capaz de trazer resultados incríveis. Abacaxi e linhaça têm propriedades saudáveis, e são muito eficazes para perder peso, além de ajudar na prevenção de doenças.

Abacaxi contém vitamina C, B1, B6, ácido fólico e minerais como o potássio, que são benéficos para a saúde.

Também é uma fruta diurética que permite a eliminação de toxinas do corpo pela urina, além de prevenir a constipação devido à quantidade de fibras que contém.

O abacaxi é uma fruta ideal a ser adicionada à seu processo de perda de peso, pois facilita o trabalho do estômago e do pâncreas, evita a indigestão, o peso do estômago e previne inflamações e dores musculares.

Já a linhaça tem muita fibra, antioxidantes, vitaminas e minerais e junto com o abacaxi é o melhor remédio para perder peso. Abaixo você confere este delicioso suco de abacaxi com linhaça prático, fácil, saudável e saboroso.

Vamos à receitinha?

Ingredientes:

1 rodela de abacaxi;

1 colher de sopa de linhaça;

1 copo de água;

Suco de limão;

Mel ao seu gosto.

Modo de preparo

Tudo o que você precisa fazer é adicionar todos os ingredientes no liquidificador e está pronto para você consumir.

Para ver os resultados desejados, você deve consumi-lo com o estômago vazio por 8 dias.

Alerta

A bebida em questão não emagrece por si só, contudo auxilia no processo de emagrecimento.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar ou orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.

