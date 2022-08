Cães sentem frio igual aos humanos? Veja o que fazer com o seu pet em dias de temperaturas baixas

Mesmo com a maior parte do ano com temperaturas agradáveis, o Brasil também passa por períodos frios. E para os humanos, controlar a temperatura corporal é simples, é só abrir o guarda-roupa e suas blusas de frio estarão te esperando. Mas e os animais de estimação? Será que eles também sentem as mudanças de temperaturas? Como descobrir se o meu gato ou cachorro está com frio?

Tanto os cães quanto os felinos possuem sangue quente e de acordo com o blog Petz, eles sentem rapidamente quando a temperatura externa diminuiu, pois a do seu corpo também cai. Porém, algumas raças de cães, principalmente aquelas com pelos mais densos e originárias de regiões geladas, conseguem aturar um pouco mais, mas até eles também passam frio. Os cães que suportam mais os climas gelados são Husky Siberiano, Chow Chow, Akita Inu, Golden Retriever, Samoieda, São Bernardo e alguns outros.

Como saber se meu cão está com frio?

Os cães apresentam algumas características que informam que eles não estão confortáveis com a temperatura. Uma delas é se encolher em algum canto da casa que não tenha passagem de vento. Outro sinal claro são os tremores, que ocorrem principalmente em passeios durante os dias mais frios. Nesse caso, é preciso todo cuidado para que o cão não fique doente. Uma última característica, porém não tão comum, é a respiração e os movimentos lentos.

Como aquecê-los?

A dica mais óbvia para manter o seu pet aquecido é deixá-lo dentro de casa, principalmente se o seu pelo for curto.

Se o seu pet é de grande porte ou por qualquer outro motivo precise ficar no quintal o tempo todo, então é necessário que a sua casinha fique em um local longe de correntes de ar e da chuva. Procure também deixar a casa de frente para a parede. Coloque dentro da moradia cobertores e panos para que o cão possa manter a temperatura alta.

Roupinhas também são necessárias. Busque por materiais como lã e algodão para que seu pet permaneça numa temperatura confortável.

As últimas dicas para os períodos mais frios são: diminuir o número de tosas e banhos, mas se caso seja necessário, dar banho de água morna.

