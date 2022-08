Adicionar sal à comida pode aumentar chances de morte prematura, aponta pesquisa

É uma cena bem comum: você para em um restaurante, se serve e, quando chega à mesa, encontre pequenos sachês de sal à disposição. Seja para a salada, para a batata ou mesmo para a comida um pouco insossa, dar uma temperada com sal é quase automático.

Contudo, esse hábito pode fazer muito mal à saúde. Uma pesquisa da Biobank UK, um banco de dados do sistema de saúde do Reino Unido, mostrou que adicionar porções extras de sal à comida na mesa aumentam em até 28% as chances de uma morte prematura.

Os pesquisadores analisaram o hábito das pessoas a partir de um questionário, sobre a frequência com que adicionavam sal aos alimentos, sem considerar o momento do preparo na cozinha. Eles acompanharam esse público ao longo de nove anos, incluindo pedidos de exames de sangue e urina.

Participaram da pesquisa 501.379 voluntários do Reino Unido. Durante o período da pesquisa, foram constatadas 18.474 mortes prematuras. A pesquisa considerou “morte prematura” como aquelas que atingiram pessoas com idades inferiores a 75 anos, já que a expectativa de vida no país europeu é de 81 anos.

As principais causas das mortes estavam relacionadas a maior frequência na adição de sal à comida. A urina desses pacientes apresentavam altas concentrações de sódio.

Foi observado também que esse hábito tem potencial para reduzir a expectativa de vida em 2,28 anos para homens e 1,5 anos para mulheres.

Outra análise foi feita nos hábitos alimentares. Quem consumia muita carne vermelha e alimentos processados também tinha impacto na expectativa de vida. Por outro lado, quem adicionava frutas e vegetais em sua dieta teve sua expectativa de vida aumentada, ainda que avançasse um pouco no consumo de sal.

