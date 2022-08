Receita deliciosa de mingau de banana com tapioca para se manter quentinho nos dias frios

A temperatura caiu por aí? Não se preocupe e basta que separe seu bloquinho de anotações e uma caneta para anotar uma dica de receita caseira muito deliciosa e que vai te ajudar a se manter quentinho durante estes dias.

Com ingredientes que você possivelmente deve ter em casa ou que são facilmente encontrados nos mais variados comércios, trata-se de uma recomendação de mingau de banana feito com tapioca. As informações são do portal Tudo Gostoso.

Mingau de banana com tapioca - Receita

Lista de ingredientes:

1 caixa de leite condensado;

Sal (a gosto);

3 bananas descascadas;

1 xícara de tapioca.

Como preparar seu mingau:

Para começar, corte as bananas e coloque para ferver em uma panela com água;

Logo após, retire as bananas e amasse em um recipiente separado;

Agora, na mesma água em que ferveu anteriormente você deverá acrescentar o leite condensado. Garanta sempre uma temperatura média;

Feito isso, coloque as bananas amassadas. Mexendo sem parar para não grudar ou queimar;

O próximo passo será adicionar a tapioca na sua mistura;

Então, após ter certa consistência, basta que desligue;

Sirva-se e bom apetite!

