Os signos que se atraem pela impulsividade

Quando o assunto é conquista e paixão, alguns signos podem acabar atraídos de forma muito mais intensa por aquelas pessoas que não temem tomar atitudes e podem ser consideradas até mesmo impulsivas.

Saiba a razão que faz com que estes signos não consigam tirar esse tipo de parceiro da cabeça e do coração:

Áries

O ariano gosta de viver romances movimentados e que o surpreendam de alguma forma, por isso pode encontrar o amor nos lugares menos imaginados. Quando está disposto a se apaixonar, a impulsividade e ousadia acabam sendo caminhos que o atraem, deixando-os até um pouco obcecados em alguns casos. Ele quer estar onde existe emoção.

Gêmeos

O geminiano pode tentar levar alguns amores a moda antiga e com mais estrutura, mas ele se apaixona mesmo é pela aventura. Este signo prefere que a aproximação aconteça de forma desenfreada e que o outro também crie ocasiões e emoções para intensificar a atração. Por mais que isso facilite os altos e baixos, a futuro não o assusta.

Leão

Por mais que ame estar no controle de algumas situações, o leonino pode ser flechado por quem age de forma impulsiva e ousada na conquista. Ele gosta de viver histórias emocionantes e que sejam marcantes para ambos, por isso passa por cima de algumas coisas que acreditava e se permite viver este presente cheio de iniciativas, ações e reações. Este signo deixará para depois a construção do amor que idealiza e pode curtir muito o período de conquista que acontece dessa maneira.

Peixes

O pisciano pode ser romântico e nada “agressivo” na forma de conquistar alguém. No entanto, o jogo pode virar quando ele encontra alguém mais impulsivo e decidido no romance. Quem coloca as cartas na mesa e toma a iniciativa tende a mexer com seus sentimentos. Quando este signo sente que algo faz seu coração bater mais rápido, tira férias de algumas questões profundas que tomam sua energia e se sente mais livre para curtir o presente.

