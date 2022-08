Os signos que mais se desequilibram quando o ciúme toma conta

Quando o assunto é romance, o medo de perder a pessoa e os sentimentos pode contribuir para que o ciúme nasça. Alguns signos do zodíaco se desequilibram bastante quando esta desconfiança não pode ser ignorada e tomam atitudes conflituosas.

Confira quais são:

Áries

O ariano gosta muito de competir, mas também é territorial com o que acredita ser seu. Quando o ciúme aparece, este signo pode ser infantil e deixa seus piores impulsos tomar conta. Ele tende a culpar o outro e discute por qualquer coisa, pois algumas vezes não demonstra de cara o que realmente esta causando os problemas, principalmente quando o ego é grande.

Leão

O leonino é do time que prefere estar acima desse tipo de sentimento e dificilmente assume seu ciúme. A confiança faz com que ele não fique na defensiva por qualquer coisa, mas em momentos de crise ou que está mais abalado, pode se deixar descontrolar por isso. O sangue ferve e ele dá o troco ou entra em uma boa discussão misturada com drama com o objetivo de se libertar deste fardo e deixar a situação clara.

Virgem

O virginiano prefere levar a vida e os sentimentos com cordura, mas o ciúme é capaz de colocar tudo de pernas para o ar. Ele sente que perde o controle e que está falhando de alguma maneira, mas também culpará o outro. Para conseguir provas e a verdade que busca, vai fundo sem assumir consequências. Algumas vezes, pode nutrir a desconfiança por tempos antes de tentar resolver o problema de forma direta e com o diálogo.

Escorpião

Você só descobre quem o escorpião é de verdade quando mente para ele, mas pode ter uma amostra se permite que o ciúme nasça em seu coração. Como é intenso, pode ter reações e discussões que evoluem até chegar ao ponto do problema, com muito drama e fatos que são jogados na cara. Este signo é intuitivo e pode se sentir ameaçado por outras pessoas, mas desconta no parceiro mesmo que esse não tenha culpa alguma.

