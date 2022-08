Horóscopo: conselho para cada signo finalizar a semana até 28 de agosto de 2022

Mais uma semana está chegando ao fim e é preciso finalizar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Depois de passar por vários momentos difíceis, o equilíbrio emocional e a harmonia voltam à sua vida. Não permita que nada nem ninguém interrompa sua paz.

Touro

Você tem o poder em suas mãos para levar em frente um projeto que significa muito para você ou para a sua família. Não pare, pois uma luz poderosa o ajudará.

Gêmeos

Necessidade de se desculpar e curar as feridas do passado; a hora é agora. Não se sinta vulnerável por causa dessa decisão e trilhe o caminho com coragem.

Câncer

As mudanças são sempre complicadas, mas é preciso estar disposto a entender que elas são necessárias para seguir em frente. Liberte-se e enfrente os obstáculos.

Leão

Você já sabe qual é o caminho, pois aprendeu o que é bom e o que é ruim. Compreenda o seu coração e comece algumas curas.

Virgem

Você precisa mudar sua atitude e sair de algo que o deixa preso. Saiba o que é justo para você e para os que estão ao seu redor. Permita-se libertar!

Libra

Você está em um momento de grande sensibilidade e deve buscar a serenidade. Existe chance de explodir com a pessoa menos adequada. Encontre a paz, amor e humildade.

Escorpião

O passado fica para trás e é preciso viver o presente! Aproveite as experiências para que no futuro não volte a tropeçar na mesma pedra. Obstáculos são superados na vida.

Sagitário

Quando você toma decisões na vida, precisa ter entendimento para saber a coisa certa a fazer. Seja maduros o suficiente para reconhecer os erros.

Capricórnio

Se você tiver dúvidas e medos sobre iniciar um novo relacionamento ou projeto, ouça sua intuição e espere. O mundo não vai acabar se você tirar tempo para pensar e refletir sobre os passos.

Aquário

Suas emoções ficam afloradas e é preciso se controlar para não entrar em confrontos. Tenha paciência e tolerância para lidar com qualquer situação.

Peixes

Progredir em uma meta que você definiu para si mesmo é o seu objetivo; continue com o que você acha que são as decisões certas para alcançar esse sonho.

