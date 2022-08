Hepatite autoimune: entenda o que é a doença que matou jogadora de futsal aos 20 anos, em SP

No último fim de semana uma notícia deixou o mundo dos esportes mais triste. A jogadora de futsal Pietra Medeiros, de 20 anos, que atuava pelo Taboão Magnus, morreu depois de passar mais de 10 dias internada. A causa da morte foi uma doença rara e silenciosa: a hepatite autoimune. A atleta chegou a passar por um transplante de fígado, mas não resistiu.

O Metro World News conversou com a médica hepatologista Débora Terrabuio, integrante da Sociedade Brasileira de Hepatologia e do corpo clínico do Hospital das Clínicas da FMUSP (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo), para entender o que é a doença, quais as formas de diagnóstico e se há tratamento.

A médica explicou que a hepatite autoimune é uma doença crônica do fígado, rara e que não é transmissível como os outros tipos de hepatites virais. Ela destacou que ela ocorre quando o sistema imune ataca as células do órgão, causando inflamação e alterando o funcionamento. Ela pode causar quadros graves de insuficiência hepática aguda.

“É importante ressaltar que a hepatite autoimune é uma doença considerada rara, mas que, se não tratada, pode levar a quadros graves e que demandam transplante. Hoje, cerca de 5% a 6% dos transplantes que são realizados no HC são de pacientes com essa condição. Por ser uma doença mais progressiva, os pacientes são priorizados na fila”, explicou.

Débora destacou que, normalmente, a pessoa diagnosticada com esse tipo de hepatite tem alguma outra doença autoimune associada. Além disso, ela pode atingir pessoas de todos os sexos e idade, mas que a maioria dos casos são de mulheres jovens, com idades entre 20 e 30 anos.

“É uma doença autoimune e age do mesmo jeito de lúpus, por exemplo, no qual o próprio sistema imunológico da pessoa ataca as células. Já sabemos que as pacientes, frequentemente, possuem diagnóstico para outras doenças autoimunes, e são mulheres jovens. Mas também estão suscetíveis homens, crianças, idosos de qualquer idade e de qualquer lugar do mundo”, afirmou.

Médica explica que a hepatite autoimune atinge mais mulheres jovens, mas crianças, homens e idosos também podem ser afetados (Foto: Reprodução)

Sintomas e diagnóstico

A hepatologista explica que não há prevenção para a hepatite autoimune, mas existem alguns sintomas que devem servir de alerta. Entre eles está um cansaço prolongado, fraqueza e mal-estar, no qual a pessoa não consegue definir a causa. Além disso, há um sinal mais evidente: olhos amarelados.

“Infelizmente não existe uma prevenção e sabemos que a doença é ativada a partir de uma predisposição genética do paciente, associada a algum fator externo, como quadros de infecções por outras hepatites, outras doenças virais, até mesmo o uso de determinados medicamentos. Então, se a pessoa já está se sentindo mal há um tempo e teve, ou apresenta no momento, olhos amarelados, é preciso que o caso seja avaliado por um especialista”, destacou.

A médica diz que outros sintomas precisam ser levados em consideração, como dores articulares, dores nas juntas e desconforto no abdômen. “Muita gente acaba pensando que esse cansaço e dores são resultado de estresse no trabalho, da rotina puxada. Mas, quando os sintomas continuam com uma duração prolongada, o quadro deve ser investigado.”

De acordo com Débora, o ideal é que, nos exames de rotina que avaliam glicose, colesterol, entre outros fatores, também seja incluída uma análise da enzima do fígado e exames de ultrassom de abdômen. Assim, em caso de qualquer alteração, o especialista pode ser consultado.

“O ideal é que quando a pessoa passa no clínico geral, no ginecologista, no cardiologista, ela peça que esse exame seja incluído na rotina do check-up. Infelizmente nem todos os médicos têm esse costume de incluir essas análises na rotina, então, é importante que a pessoa se atente a isso. Caso o resultado dê alguma alteração, aí sim ela deve procurar o hepatologista para que seja analisado todo o quadro de saúde. Para se chegar no diagnóstico de hepatite autoimune, é como uma colcha de retalhos. Primeiro é preciso juntar vários pontos, descartar várias doenças para, por essa exclusão, se apontar o que a pessoa tem.”

Tratamento

A especialista ressaltou que a hepatite autoimune não tem cura, mas existe um tratamento que usa imunossupressores e corticoides para diminuir a imunidade do paciente e, assim, reduzir a inflamação no fígado.

A médica disse ainda que, atualmente, os remédios podem ser obtidos gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS) e que, em casos em que seja necessário, os afetados entram na lista de transplante.

“Sem tratamento, a sobrevida desses pacientes em um período de 10 anos é menor que 30%. O problema é que nem sempre a pessoa que entra na fila recebe o órgão em tempo hábil, assim como acontece nos casos de quem tem cirrose ou outras hepatites. Por isso precisamos ressaltar a importância da doação de órgãos, que podem ajudar muita gente que está nessa situação”, concluiu a hepatologista.