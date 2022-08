Esses são os 10 melhores picos sexuais para mulheres e homens

Mesmo com algumas opiniões parecidas, dados de uma pesquisa recente mostram que homens e mulheres se excitam de formas diferentes. Conforme mostrado pelo Metro Reino Unido, 66% das mulheres afirmaram que o pico sexual delas ocorre quando o clímax chega ao mesmo tempo que o seu companheiro. Já para os homens, 56% disseram que o melhor sexo é quando conhecem uma nova pessoa, algo que nem aparece na lista das mulheres.

Alcançar o orgasmo juntos (que fica em primeiro lugar no gênero feminino) para os homens está apenas na quarta posição, com 33% dos homens dizendo que esse é o clímax.

Contudo, o texto explica que a pesquisa foi feita com usuários de um site de infidelidade. logo, o tipo de atração para esse tipo de público pode mudar, representando apenas uma parcela da sociedade, que podem sentir atrações por encontros arriscados, por exemplo.

A partir desses dados, alguns especialistas comentaram os números. Jessica Leoni, especialista em relacionamentos, diz: : “Essas novas descobertas mostram o quão distantes homens e mulheres estão na busca da felicidade sexual. [O clímax principal para homens] é sexo com um novo parceiro, mas nem aparece no top 10 feminino.

Isso não significa que há somente divergências no que diz respeito às preferências dos gêneros, já que sexo oral, sexo de aniversário e sexo com ex aparecem no top 10 de ambos. Veja o ranking a seguir:

Os 10 melhores picos sexuais femininos

Orgasmo compartilhado com meu parceiro

Sexo de férias;

Orgasmo múltiplo;

Bom sexo oral;

Fim de semana ‘sujo’;

Sexo com ex;

Sexo em lençóis recém-lavados;

Sexo de aniversário;

Sexo com um estranho;

sexo dia dos namorados.

Os 10 melhores picos sexuais masculinos

Primeiro sexo com um novo parceiro;

Sexo com ex;

Sexo com um estranho;

Orgasmo compartilhado com um amante;

Sex tape (gravar um vídeo de sexo);

(gravar um vídeo de sexo); Fim de semana ‘sujo’

Sexo de aniversário

Sexo oral;

Sexo ao ar livre;

Sexo de férias.

