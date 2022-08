Escolha um cristal e descubra onde está a sua sorte no amor

Os oráculos podem ajudar a encontrar respostas e caminhos especiais que nos direcionam até a sorte que buscamos.

Concentre-se, escolha um cristal e confira onde está sua sorte no amor com o Tarot dos Anjos do Amor:

Cristal número 1

Para quem escolheu o primeiro cristal, a sorte no amor pode estar em alguém que não é exatamente o que você sonhou ou deseja conhecer em sua vida. É possível que este novo amor esteja próximo e né necessário deixar o romantismo despertar de mente aberta. A viagem que esta pessoa o proporcionará pode ser de muito encanto ou ela surgirá em um lugar diferente do qual você está agora.

Cristal número 2

Para quem escolheu o segundo cristal, a sorte no amor pode estar em uma química forte que nasce tanto fisicamente quando intelectualmente. É preciso ter coragem para cuidar de si mesmo e atrair esta relação sem dependências, sabendo que é digno de ser amado e apreciado como é; você já é completo e o outro vem para somar. Este vínculo pode acontecer de forma mais rápida do que você espera, mas é importante estar decidido e deixar fluir.

Cristal número 3

Para quem escolheu o terceiro cristal, o amor pode chegar em sua vida após um afastamento ou uma separação. Tenha tempo para se curar, mas não se feche se alguém chegar e despertar novamente o romantismo em seu coração. Algumas pessoas podem servir de ponte para que você conheça uma nova conexão ou mensagens são trocadas. Para atrair este amor é preciso estar no presente e desfrutando de uma vida mais plena emocionalmente, cuidando cada vez mais de si.