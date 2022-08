Cuidado! Esses alimentos são extremamente tóxicos para o seu animal de estimação

Para que seu animal fique saudável, é preciso uma alimentação balanceada, com ração de qualidade e com a quantidade exata, para que ele não venha desenvolver problemas futuros. Também é preciso oferecer alguns outros alimentos, como frutas e vegetais, porém é preciso ficar de olho, pois algumas refeições são extremamente prejudiciais para a saúde dos cães e gatos. Então nada de oferecer essas comidas ou descuidar do seu prato que está sob a mesa, hein? Confira quais são, segundo o site Special Dog.

Uvas e uvas-passas

Uma pequena quantidade de uva já é o suficiente para intoxicar os cães. Caso eles consumam, podem apresentar sinais como: vômito, letargia, anorexia, diarreia, dor abdominal, ataxia, fraqueza, insuficiência renal aguda e em casos graves o óbito. Ainda não se sabe ao certo o que causa essas condições nos cães, mas cientistas acreditam que seja uma nefrotoxina ou um choque anafilático que leva ao problema nos rins.

Não existe relatos de intoxicação de outros animais, mas por via das dúvidas, mantenha o alimento longe dos gatos.

Xilitol

A substância substitui o açúcar e é utilizada para um preparo mais saudáveis de alimentos como pães e também a fabricação de balas e chicletes. Caso seja ingerido por animais o produto se transforma em uma ‘bomba de insulina’, podendo causar vômito e fraqueza. 0,15g/kg da substância já é o suficiente para que os sintomas apareçam de 30 a 60 minutos após o animal ingerir.

Chocolate, chá e café

Esses você provavelmente já sabia, mas nunca é demais relembrar. A teobromina e a cafeína que compõem o cacau, o café e alguns chás são tóxicas aos animais. Caso consumida sem querer pelo pet, a teobromina demora muito para ser eliminada do organismo, o que faz com que toxinas se acumulem e cause até mesmo o óbito. Os sintomas que as substâncias causam são taquicardia, dificuldade respiratória, hiperatividade, vômito, diarreia, tremores, fraqueza muscular, arritmias cardíacas, convulsões e danos renais.

Cebola e alho

Muito utilizados na culinária brasileira em virtude do sabor, a cebola e o alho também podem atrair o paladar dos pets, porém eles não podem ingeri-las nunca, seja crua, cozida, etc. Se ocorrer o consumo, os animais demonstram mucosas pálidas, taquicardia, taquipneia, letargia e fraqueza, além de sinais mais graves como diarreia, dores abdominais e por fim, óbito. A cebola e alho são capazes de eliminar os glóbulos vermelhos desses animais, causando danos às células e por consequência causando anemia e icterícia.

Álcool

Esse é até mesmo óbvio, mas também cabe uma explicação dos motivos que o pet não deve ingerir álcool. Ele contém etanol, que causa problemas ao sistema nervoso central e respiratório de cães e gatos. Os sintomas demonstrados após o consumo são ataxia, redução de reflexos, alteração comportamental, diminuição da frequência respiratória e parada cardíaca, e também o óbito.

ATENÇÃO!

Caso você presencie algum desses alimentos sendo consumido por um cão ou gato, leve o imediatamente ao médico-veterinário e nunca ofereça remédio aos animais.

