Com manga e gengibre: suco natural caseiro para espantar a fadiga e ter mais energia

Precisando de mais energia aí? Então, o que acha de aprender uma receita de suco natural caseiro que leva manga e gengibre e que pode ajudar a dar mais energia em seu dia a dia?

Com consumo recomendado sempre que for orientado por um profissional médico, trata-se de uma indicação super fácil de preparar em casa, com poucos ingredientes e passos simples. Vamos lá conferir os detalhes?

Suco energizante caseiro

Lista de ingredientes:

Suco de 5 laranjas;

2 colheres (sopa) de linhaça;

½ manga (pedaços pequenos);

3 rodelas de gengibre.

Como preparar seu suco:

O primeiro passo será colocar todos os itens no liquidificador;

Feito isso, basta que bata até obter uma mescla homogênea;

Caso sinta a necessidade, você pode adicionar água;

É opcional colocar gelo também;

Então, você deve consumir seu suco imediatamente.

Não esqueça disso!

Embora a dica seja positiva, recordamos que a notícia tem o teor apenas informativo. Lembre-se de separar o tempo adequado para relaxar e busque um médico diante de qualquer suspeita.

Recorde-se também que todo o disposto anteriormente não tem como proposta assegurar tratamentos, diagnósticos ou orientar hábitos de consumo. Além disso, não tem a finalidade de substituir o acompanhamento médico regular. Fique atento e proteja sua saúde.

