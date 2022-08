Bebidinha caseira quente de limão e mel para emagrecer; receita perfeita para acelerar metabolismo

Uma das melhores saídas para se ter uma melhora no corpo está no cuidado com a alimentação. Se você está buscando por esse estilo de vida, parou no artigo certo!

Receitas caseiras realizadas da forma correta podem te favorecer na sua perda de peso. É necessário salientar que visitas regulares a profissionais da saúde são importantíssimas! Em cada caso pode haver uma recomendação diferente. Abaixo você confere uma novidade extraída do portal Nueva Mujer.

O corpo precisa reativar o organismo assim que acorda. Após beber um copo de água, uma xícara desta receitinha de mel com limão é ideal para ativá-lo e, tomando diariamente, desintoxicar o organismo.

Benefícios do mel e limão

O conjunto deste artigo é a melhor combinação para perder peso. Isso ocorre porque o mel orgânico ajuda a prevenir problemas intestinais, melhora a saúde cardiovascular e reduz a inflamação, resultando no emagrecimento.

Os limões possuem bastante vitamina C, que ajuda a impulsionar o sistema imunológico, elimina toxinas, auxilia na manutenção do equilíbrio de pH no corpo, promovendo a saúde interna ideal.

Em poucos dias você notará uma grande mudança, basta tomar diariamente.

Vamos à receitinha?

Ingredientes:

1 colher de sopa de mel orgânico

Suco de um limão

1 xícara de água

Modo de preparo

Aqueça a água a uma temperatura suficientemente quente, mas não muito quente.

Adicione o suco de limão e o mel.

Mexa bem antes de beber.

Alerta

A bebida em questão não emagrece por si só, contudo auxilia no processo de emagrecimento.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar ou orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.

