Relacionamento: Siga com seu parceiro ‘PARA SEMPRE’ apenas se ele tiver estas 3 características

Buscar a pessoa perfeita para se relacionar é um grande erro, pois qualquer ser humano se encontra suscetível a falhas e acertos, dentre seus altos e baixos. Contudo, isso não significa que você precisa aceitar qualquer condição.

Embora cada pessoa seja diferente – havendo a necessidade de lidar com isso – não significa que ela tem o direito de ser abusiva. Um relacionamento saudável busca sempre o bem-estar de ambos, apesar das fases complicadas que podem ocorrer.

Pensando nisso, trouxemos alguns pontos cruciais, segundo especialistas, para se levar em consideração, caso deseje seguir com seu parceiro para o resto de suas vidas juntos.

1 – Seu parceiro não te prende

Segundo a terapeuta Shannon Thomas, seu parceiro demonstrará ser a favor do seu sucesso ao não te impedir de alcançar seus objetivos na vida. Você se sentirá livre para expressar seus objetivos, sem medo de ser barrado.

“A maioria dos relacionamentos prejudiciais inclui alguma forma de sabotagem de um parceiro. Namorar alguém que está feliz com sua vida significa eles estarem felizes por você e ao seu lado.” explica Shannon no portal Insider.

2 – Seu parceiro não deseja mudar quem você é

Se seu parceiro está com você, significa que sua personalidade o atraiu. Então por que ter de se adaptar às suas vontades? Manipuladores costumam agir dessa forma.

“Quando você ouve seu coração, sente se a pessoa com quem está namorando é ou não certa para você. Isso é conhecido como ‘intuição’ - a mensagem do seu coração para você. Quase todo mundo pode pensar no passado e se lembrar de um momento em que eles não ouviram”, explica a especialista Tracy Malone, segundo o Insider.

“Quando você se sente bem, sente que seu parceiro é paciente e verdadeiro, trata você em público da mesma forma que em casa, então você está no caminho certo. Tenha em mente que seu a intuição também pode enviar avisos. Pode vir como uma reação instintiva. Por exemplo, se seu parceiro quiser mudar você de alguma forma. Ele/ela não está aceitando você por quem você é. Se isso acontecer, corra. Isso é um sinal de uma pessoa controladora e ela nunca irá tratá-lo adequadamente”, finaliza.

3 – Seu parceiro se encaixa em sua vida

Manipuladores costumam afastar suas vítimas de amigos e familiares, para que haja dependência emocional apenas dele. Alguém que te ama de verdade irá se envolver e somar em todas as áreas da sua vida, ao invés de tentar destruí-las.

“Um bom sinal de que alguém é certo para você é se você consegue imaginar essa pessoa se encaixando em outras partes da sua vida e não apenas vivendo em um microcosmo do relacionamento. ‘Eu me dou bem com seus amigos e familiares? Temos interesses mútuos e coisas que gostamos de fazer juntos que podem ser uma fonte de sustentabilidade em um relacionamento?’ Se a resposta for sim, então você pode estar no caminho certo”, explica Holly Daniels, de acordo com o Insider.