Raças proibidas: esses cães não são bem vindos em diversos países

Não importa o tamanho ou a raça, os cães são animais de estimação amados por (quase) todo mundo. Contudo, nem todas as raças são bem vistas, com a entrada de algumas delas sendo controladas ou até mesmo proibidas em alguns países.

Esses animais não são bem-vindos em determinadas regiões pois os governantes consideram as raças agressivas e logo não podem viver com as pessoas. Contudo, é importante entender que muitas das características e comportamento do cão depende muito da forma de criação e do treinamento do animal.

Se você pensa em mudar de país, descubra quais são as raças que são proibidas e os determinados países a seguir, com informações do site ‘Escola Educação’.

Tosa Inu: proibido em 18 países

O cão da raça Tosa Inu, que tem origem no Japão, é proibido em países como Austrália e Dinamarca. Isso ocorre pois, por serem animais fortes, a raça é utilizada nas chamadas ‘rinhas’, e para evitá-las, ocorre a proibição.

Pitbull: proibido em 24 países

Um cão muito conhecido, mas visto como uma raça perigosa. Mas vale lembrar que os ataques de animais da raça, que gera a proibição, tem muita relação com o modo em que o animal é criado e as condições em que ele vive.

Outras raças com restrição são:

Chow Chow: possui restrição em Bermudas;

Fila brasileiro: proibido no Reino Unido e Austrália;

Boerboel: proibido na Dinamarca;

Dogo argentino: proibido em Portugal, Austrália e Nova Zelândia;

Rottweiler: proibido em Israel e Catar;

Cane corso: proibido em Bermudas;

Cavalier King Charles spaniel: proibido na Noruega.

