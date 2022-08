Os signos que mais entram em relacionamentos duradouros

Quando o assunto é amor, alguns signos até gostam de se divertir, mas preferem muito mais vivenciar relacionamentos duradouros e os acabam atraindo.

Confira quais são:

Touro

O touro pode ser muito pé no chão em relacionamentos e prefere aquilo que é estável, para poder compartilhar sua vida e benefícios que trazem a felicidade por mais tempo. Ao tentar se conectar com quem quer algo mais duradouro, ele tenta construir rotinas, que podem ser também muito apaixonadas e mantém o tempo de qualidade em dia.

Câncer

O canceriano é sensível e sempre levará em conta maneiras de proteger suas emoções. Ele não quer desperdiçar tempo e energia em algo que seja superficial, por isso existe uma busca maior por proximidade. Para expressar realmente o que carrega em seu coração, ele quer alguém que esteja disposto a ficar mesmo nos momentos difíceis. Pode se apressar para ter certeza de que um amor tem potencial para ser duradouro.

Veja mais: Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 22 a 26 de agosto de 2022

Libra

O libriano pode adorar momentos de liberdade e paixão, mas quando deseja ter algo mais profundo, buscará quem está disposto a dedicar tempo e amor para uma união com um propósito maior. A ideia de que cada um tem sua “metade” ideal, pode fazer com que ele procure viver romances que comprovam que o destino existe.

Escorpião

O escorpiano pode ser muito intenso nas paixões, mas ele também é comprometido com aquilo que toca o seu coração. Assim como o canceriano, este signo tende a proteger os sentimentos e precisa encontrar a segurança para mostrar o que realmente deseja de um amor. A confiança é algo muito importante e ele entende que só pode ser construída com o tempo.

Capricórnio

O capricorniano pode diversos relacionamentos duradouros. Ele gosta de ter apoio e contar com as pessoas que estão em sua vida de forma permanente. Muitos seguem este modelo não por dependência, mas porque não querem gastar energia naquilo que não é sincero. A estabilidade e o compromisso que eles desejam é fortalecida com o tempo.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!