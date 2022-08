NASA divulga nova imagem reveladora captada pelo Telescópio Hubble no espaço; confira registro

A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou uma nova imagem reveladora captada pelo Telescópio Hubble recentemente.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, esta imagem cintilante mostra o aglomerado globular NGC 6540 na constelação de Sagitário. O Telescópio Hubble tirou a imagem com dois instrumentos importantes: Wide Field Camera 3 e Advanced Camera for Surveys.

Esses dois equipamentos têm campos de visão ligeiramente diferentes, o que determina o tamanho da área do céu que cada instrumento captura.

Esta imagem composta mostra a área do céu repleta de estrelas que abrange os campos de visão de ambos os instrumentos.

NASA divulga nova imagem reveladora captada pelo Telescópio Hubble no espaço

Como detalhado pela NASA, NGC 6540 é um aglomerado globular. Aglomerados globulares são enxames de estrelas estáveis e fortemente ligados que podem conter dezenas de milhares a milhões de estrelas, todas presas em um grupo compactado por sua atração gravitacional mútua.

As estrelas mais brilhantes nesta imagem são adornadas com proeminentes padrões de luz em forma de cruz conhecidos como picos de difração, um tipo de artefato de imagem causado pela estrutura de suporte do espelho secundário do Hubble e não pelas próprias estrelas.

À medida que a luz entra no telescópio, seu caminho é levemente perturbado pelos quatro suportes de espelho secundários do telescópio.

Os picos de difração se formam quando as ondas de luz se recombinam no outro lado desses suportes. Eles só são perceptíveis em objetos muito brilhantes onde a luz está concentrada em um ponto, como no caso de estrelas brilhantes.

A luz de objetos como galáxias e nebulosas é mais fraca e mais espalhada, então normalmente não vemos picos de difração nas imagens desses objetos.

Como detalhado pela NASA, o Hubble olhou para o coração da NGC 6540 para ajudar os astrônomos a medir as idades, formas e estruturas dos aglomerados globulares em direção ao centro da Via Láctea.

O gás e a poeira que cobrem o centro de nossa galáxia também bloqueiam parte da luz desses aglomerados e alteram sutilmente as cores de suas estrelas.

Ainda de acordo com as informações, aglomerados globulares contêm informações sobre a história mais antiga da Via Láctea, então estudá-los pode ajudar os astrônomos a entender como nossa galáxia evoluiu. Confira:

Texto com informações da Agência Espacial Americana