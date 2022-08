Moda: 3 formas de usar o sapato Oxford em ocasiões diferentes

Se você gosta do estilo mais clássico, deve incluir em seu guarda-roupa uma das peças mais chave para esse estilo: o sapato Oxford. Ele é uma peça coringa que se adequa aos diferentes tipos de ocasiões e fica bem em quase todos os looks.

Como toda história que foi passada de forma oral, a história referente à origem desse sapato tem várias versões. Uma das mais conhecidas tem a ver com a cidade inglesa de Oxford, mais precisamente no século XIX.

Naquela época os alunos usavam botas altas, até o joelho, e por volta de 1825 os sapateiros começaram a fabricar uma espécie de bota com o cano mais baixo. Além disso, a forma de abotoar o sapato também foi evoluindo, saindo de fendas nas laterais para o fechamento frontal como conhecemos hoje.

Esse processo de adaptação da bota foi evoluindo para o que reconhecemos hoje como sapato modelo Oxford. O primeiro registro sobre esse tipo de sapato remonta de 1846, quando Joseph Sparkes Hall, conhecido como o “inventor” da bota Chelsea, escreveu em The New Monthly Magazine que “O sapato Oxford é o melhor sapato para caminhar. Eles são amarrados na frente porque têm três ou quatro furos. Eles nada mais são do que o que hoje se chama sapatos Oxford”.

Agora que já conhecemos um pouco da história por trás da criação desse modelo de sapato, podemos falar sobre como usá-lo de forma atual e clássica ao mesmo tempo. Impossível? Te mostramos que não!

Para o trabalho

Mais clássico impossível: look monocromático e sapato Oxford. Essa é a combinação mais pensada quando falamos desse tipo de sapato em um look de trabalho. Porém, você pode usar o sapato Oxford acompanhando aquele conjunto de terninho com calça de alfaiataria e ainda mesclar uma calça jeans. Para deixar seu look mais clássico, escolha jeans de corte reto.

Com saia e meia-calça

Para os dias mais frios, o sapato Oxford pode te acompanhar com um vestido e meia-calça. Uma dica para alongar as pernas é usar a meia-calça na mesma cor que o seu Oxford.

Oxford metalizado

Para os dias nos quais você se sente mais inspirada, você pode ousar com um Oxford metalizado. Veja abaixo como usá-lo.