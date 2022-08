Esses sãos os sinais de que você está namorando um ‘sugador’ de energias

Você costuma ser uma pessoa solícita, que costuma se doar e sempre querer ajudar o próximo? Tome cuidado, pois algumas pessoas podem acabar se aproveitando dessa característica. Chamados de ‘sugadores’ de energia, esses indivíduos tendem a receber e exigir mais do que dão e pode ser muito complicado manter um relacionamento com eles. Por isso, é importante reconhecer seus comportamentos para lidar da melhor forma ou abandonar a relação.

Segundo o Metro Reino Unido, os também chamados de ‘vampiros’ de energia sempre projeta uma situação para satisfazer as suas próprias necessidades e não costumam pensar muito no sentimento do próximo. Veja a seguir outros sinais:

Eles são o centro do drama

Em um caso de conflito, eles estarão bem no meio disso. A necessidade de se aparecer faz com que eles queiram receber tanto a atenção positiva quanto negativa, desde que ele faça parte do problema.

Eles são o centro da atenção

Além das brigas, eles também desejam receber atenção em qualquer lugar, por isso fazem com que os olhares sejam para ele, independente do ambiente, e vão fazer de tudo para isso.

Sempre estão certos

Independente da conversa, os vampiros de energia sempre precisam ganhar uma discussão e provar que estão certos. A teimosia é uma forte característica disso.

São codependentes

Ainda com o intuito de ser o centro de tudo, ele se mostra também codependente, onde as necessidade dele vem antes da sua e você não pode tirar um tempo para si.

É possível ter um relacionamento saudável com um sugador de energias?

“Um vampiro de energia é alguém que te drena emocionalmente quando você está perto deles. Pode ser qualquer um, incluindo um melhor amigo ou parceiro romântico”, explica Maria Sullivan, gerente de produto de um aplicativo de relacionamento.

Para ela, o primeiro passo é estabelecer limites nesse tipo de relação. “A comunicação é fundamental e deixar seus limites claros é um ótimo primeiro passo para um relacionamento mais saudável com seu parceiro”, diz.

Maria também comenta que é normal se esforçar e focar em relacionamentos, mas isso não deve ocupar a maior parte do seu tempo ou ser o seu único objetivo.

Não é possível mudar uma pessoa, então você tem que saber até onde está disposta a ir.

