Em tom de brincadeira, Rosalía revela transtorno no palco: “Desculpe, é que tenho déficit de atenção”. Saiba mais sobre a condição

Em tom de brincadeira após esquecer a letra de uma de suas músicas, a cantora Rosalía, que está fazendo sucesso no mundo inteiro e realizou um show em São Paulo na data de ontem (22), revelou seu diagnóstico. Segundo o site Meganotícias, em uma de suas apresentações da turnê, enquanto cantava a música “Abcdefg”, a cantora ficou em silêncio e em seguida disse: “Me perdoem, para onde estávamos indo, é que tenho déficit de atenção” , explicou ela ao público, que a aclamou imediatamente.

Contudo, o site relembra que não é a primeira vez que o transtorno é mencionado por Rosalía. Em entrevistas à imprensa, enquanto promovia seu álbum “Motomami”, os repórteres precisavam repetir as perguntas diversas vezes. “O que você estava me dizendo? É que eu tenho um déficit“, dizia.

Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH)

Mais comum entre as crianças, o O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) também pode afetar adultos. É um distúrbio de comportamento neural com o diagnóstico feito por um psiquiatra ou neurologista. Os sintomas podem ser observados na infância e é comum comentários como “essa criança vive no mundo da lua”, “ela é muito avoada” ou ainda “seu filho é muito estabanado”. Outros sinais para se observar na infância são:

Fantasiar muito e se perder nos pensamentos;

Perder e esquecer as coisas com frequência;

Se mexer/gesticular muito;

Falar bastante;

Dificuldade em seguir regras.

Nos adultos, o site Healthline explica que o transtorno pode ser observado a partir de:

Problemas de concentração;

Período de extrema concentração, sem ver o tempo passar;

Desorganização;

Impulsividade;

Ansiedade;

Problemas de motivação.

Causas

A causa exata ainda é desconhecida, mas especialistas do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) acreditam que o fator pode estar ligado à lesão cerebral, parto prematuro, peso baixo ao nascer, uso de álcool ou tabaco antes do nascimento ou devido à exposição e ainda por fator genético.

Tratamento

O tratamento do distúrbio inclui terapia para reconhecer e enfrentar as adversidades e o uso de medicamentos, caso seja indicado pelo médico.

