Conselho para a vida amorosa dos signos solteiros de 23 a 28 de agosto de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos solteiros.

Confira o conselho de 23 a 28 de agosto de 2022:

Áries

Aumento da intuição e muito mais força para ir atrás dos resultados que deseja na vida amorosa. Contatos.

Touro

Evite falar sem pensar e busque ser um pouco mais empático. Não dar tempo ou adiar muito uma situação pode fazer algo chegar ao fim.

Gêmeos

Alguém especial pode entrar em sua vida. Encontros devem ser feitos com o intuito de se conhecer e não apenas se divertir.

Câncer

Novos interesses e pessoas que aparecem em sua vida. Uma conversa ou mensagens importantes são trocadas. Deixe fluir!

Leão

Movimentos mais ousados e reveladores. Necessidade de ser corajoso, mas também precavido. Aumento do desejo.

Virgem

Vontade e força para superar situações complicadas. Apenas reflita bastante para não se arrepender. Alguém muito curioso está de olho em você.

Libra

Existe uma surpresa e um momento muito especial que sairá da rotina. Mais de um amor podem contrastar em sua vida.

Escorpião

Cuidado com pessoas agressivas e fofocas que complicam as relações. É hora de buscar companheiros com calma e não deixar a carência controlar; cure a maneira que lida com o amor.

Sagitário

Seja mais amável com você e se fortaleça para receber o que merece. É hora de ser mais cuidadoso e se tratar bem.

Capricórnio

Oportunidades muito importantes acontecem. Tenha objetivos e vá atrás de tudo o que acha importante. Datas.

Aquário

Romances e aventuras podem surgir, pois a paixão movimentará a sua vida. É importante lidar com algumas amarras e começar a superar. Disputa por um coração.

Peixes

Não se preocupe tanto com o que os outros dizem e vá em busca da sua verdade. Uma descoberta.

